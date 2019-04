Dia do Trabalho: confira o que abre e fecha no feriado desta quarta (1º)

Nesta quarta-feira (1º) comemora-se o Dia do Trabalho (1º), Como de praxe, alguns estabelecimentos como shoppings e supermercados, além de serviços para a população funcionam com um horário especial, enquanto outros não funcionarão.



Confira tudo o que muda neste feriado:

Shoppings

Shopping da Bahia

Nesta quarta (1º) as lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação e Lazer (Playland e Planeta Criança) funcionam das 12h às 21h, enquanto o cinema tem funcionamento normal conforme a programação.

Shopping Barra

Na quarta-feira (1º) as lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação e a Belo Rústico funcionam das 12h às 21h, enquanto os restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma abrem das 12h às 23h.

Center Lapa

No feriado (1º), as lojas estarão fechadas - exceto as Lojas Americanas e o Atacadão dos Remédios, que funcionam das 12h às 18h. A praça de alimentação funcionará das 12h às 20h e o cinema tem sessão especial, a partir das 9h, com os filmes: “Vingadores: Ultimato”, “Shazam” e “De Pernas Pro Ar 3”. Na quinta-feira (2), o estabelecimento retoma as atividades normalmente.

Shopping Piedade

O estebelecimento estará fechado no Dia do Trabalho.

Shopping Paralela

No feriado (1º), as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e as atrações de lazer funcionam das 12 às 21h. O cinema funcionará de acordo com a programação normal.

Salvador Shopping

As lojas e quiosques estarão fechados no feriado (1º), assim como o SAC, bancos, Correios e lotérica. A Praça de limentação (incluindo lojas e quiosques de café associados ao Sindicato de Bares e Restaurantes) funciona das 12h às 21h, mas vale lembrar que o Espaço Gourmet tem fechamento independente do shopping. O espaço de lazer também funciona das 12h às 21h, mas o Cinemark terá horários especiais para matinê e última sessão. Já o Bompreço funciona das 8h às 21h. As Lojas Americanas, Mercado Orgânico e farmácias Globo, Drogasil, São Paulo, Pague Menos e Extrafarma também abrem das 12h às 21h.

Salvador Norte Shopping

No Dia do Trabalhador (1⁰), as lojas e quiosques estarão fechados. O HiperBompreço funciona das 8h às 21h, enquanto a Praça de Alimentação, lazer, farmácias (Drogasil, Drogarias Globo e Pague Menos) e Lojas Americanas abrem das 12h às 21h.

Shopping Paseo

Lojas e Serviços estarão fechados nesta quarta (1º). Os restaurantes terão funcionamento opcional a partir das 12h e o cinema funciona normalmente.

Shopping Itaigara

As lojas e serviços do Shopping Itaigara não funcionarão no feriado (1º). Já o Bompreço estará aberto das 7h às 18h. O centro de compras abre normalmente na quinta-feira (2).

Shopping Bela Vista

Nesta quarta (1º), as lojas e quiosques estarão fechados, mas a Praça de Alimentação, espaços de Lazer e o supermercado GBarbosa ficarão abertos das 12h às 21h. O SAC, as salas de cinemas do complexo Cinépolis e a academia Alpha Fitness terão horários independentes e a programação poderá ser consultada nos respectivos sites das empresas.

Outlet Premium

As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação abre das 9h às 19h.

Shopping Cajazeiras

Lojas fechadas. Praça de alimentação, playkids e cinema abrem das 13h às 21h.

Boulevard Shopping Feira de Santana

As lojas e o Bompreço estarão fechadas. A Praça de Alimentação abre das 12h às 21h.

Mercados

Walmart

Funcionamento normal de todas as unidades. Estarão fechadas apenas as da Manoel Dias, Matatu, Jardim Brasil e Papagaio.



Extra

Funcionamento normal nas três unidades: Paralela, Vasco e Rótula .

Maxxi

Abre normalmente

Sam's Club

Aberto das 8h às 19h

GBarbosa

Costa Azul, Iguatemi e Lauro de Freitas: abrem das 7h às 21h

San Martin, Pau da Lima e Cabula: abrem das 8h às 16h

Brotas: abre das 8h às 14h

Guarajuba: abre das 8h às 21h

Shopping Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compra

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá: abrem das 7h às 18h

Lauro de Freitas: abre das 7h às 19h

Perini

As lojas da Perini, na Vasco da Gama, Graça, Pituba e Barra, abrem das 6h às 21h no Dia do Trabalhador (1º). As lojas de shopping funcionam conforme horário dos centros de compra.

Mercado do Rio Vermelho

Na quarta-feira (1), os boxes terão funcionamento facultativo. Já a Praça de Alimentação vai funcionar das 7h às 16h.

Assaí

As unidades de Paripe e Calçada estarão fechadas.

Pão de Açúcar

Costa Azul: 7h às 21h

Shopping da Bahia: fechada

TODODIA

Funciona das 7h às 18h

Outros

Ferreira Costa

A loja estará fechada no dia 1º de maio (quarta-feira).

Museu da Misericórdia

Funciona das 12h às 17h

Serviços

TRE

Todas as unidades de atendimento da Justiça Eleitoral estarão com atendimento suspenso na quarta-feira (1º).



Correios

Agências fechadas



Bancos

Fechados

Defesa Civil

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) mantém o plantão de 24 horas, atendendo às solicitações de emergência pelo telefone gratuito 199.

Saúde

Toda rede de urgência composta por 9 UPAs, 6 Pronto-Atendimentos, uma unidade de atendimento odontológico, emergência do Hospital Municipal, além da frota do Samu 192, seguem atendendo ininterruptamente a população durante o feriado.

Ordenamento

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai atuar no combate à poluição sonora, em regime de plantão no diurno e noturno. A Salvamar manterá 60 agentes de salvamento.

Mobilidade

Por conta da festa em homenagem ao Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º), no Sesc Piatã, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou um esquema especial de transporte. A Semob irá disponibilizar seis veículos reguladores para Estação Mussurunga, que ficam à disposição da população das 13h às 20h.

Além disso, as linhas Estação Pirajá/Itapuã e Fazenda Grande/Itapuã operam com frota máxima, das 7h às 21h. A Semob ofertará, ainda, três veículos reguladores que ficarão a disposição, das 15h às 22h.

Fala Salvador 156

A central da Ouvidoria Geral do Município (OGM) funciona normalmente 24 horas, atendendo demandas e auxiliando a população na solução de problemas relativos aos serviços municipais.

Segurança e trânsito

A Guarda Civil Municipal (GCM) manterá as ações rotineiras em apoio aos órgãos da Prefeitura durante o feriado. Além disso, o patrulhamento preventivo e as ações de proteção do patrimônio público acontecerão normalmente. No Parque da Cidade, devido ao grande fluxo de pessoas, o número de agentes será reforçado na região.

Trânsito

A Transalvador irá manter a fiscalização e orientação nas ruas, mas os serviços internos de atendimento ao público não estarão funcionando em função do feriado.

Prefeituras-Bairro e repartições

As Prefeituras-Bairro, assim como os postos de saúde, escolas, sede do SIMM, no Comércio, Restaurante Popular Cuidar, em São Tomé de Paripe, e as repartições públicas municipais, a exemplo de secretarias, não funcionam neste feriado, retornando normalmente aos trabalhos na quinta-feira (2).