Dia dos Namorados: declare seu amor e concorra a um almoço especial

No dia dos namorados deste ano o amor terá que ser, na maioria dos casos, à distância. Por conta disso, o CORREIO fará às vezes de ‘pombo correio’, levando as mensagens de amor para os casais apaixonados. Mais do que isso: vamos fazer do dia dos namorados um momento especial - mesmo que cada um esteja em sua casa, em respeito ao isolamento social - com direito a um almoço romântico.

Como funciona?

Para concorrer a um dos almoços você deve enviar para o CORREIO uma foto e uma declaração para seu mozão. As declarações podem ser enviadas até meia-noite do dia 7 de junho através deste formulário neste link.

CLIQUE AQUI PARA MANDAR SUA DECLARAÇÃO E CONCORRER AO ALMOÇO ROMÂNTICO



As 30 declarações mais criativas serão colocadas em votação no site www.correio24horas.com.br , e os leitores vão escolher das melhores.

As três declarações mais votadas ganham um almoço romântico. O melhor: se o casal estiver cumprindo o isolamento em casas separadas, cada um receberá o kit na sua casa. E, juntos, às 14h do dia 12 de junho, cantarão juntos com Jorge Vercillo, que fará live musical no insta do CORREIO (@correio24horas) para celebrar o amor. Importante: os almoços serão enviados apenas para endereços de Salvador.

Os almoços serão preparados pelo Restaurante Preta, Pasta em Casa e Coffeetown Salvador. O casal mais votado, além do almoço, ganha ainda uma caixa Chocolate & Afeto de 20 cm x 20 cm da Um Presente Diferente . O segundo mais votado ganha um terrário artificial artesanal com foto do casal e o 3º uma planta suculenta com tag personalidada produzidas pela Um Presente Diferente.

Os três casais receberão ainda cartas especiais do novo colunista do CORREIO Edgard Abbehusen com o nome do casal, que serão publicadas nas redes sociais do CORREIO. Escritor com mais de 900 mil seguidores nas redes sociais, Edgard fará ainda, no dia 11 de junho, às 18h, uma live no instagram do CORREIO para falar de amor que celebrará sua estreia como colunista do CORREIO.

Os 30 casais que tiverem as declarações escolhidas para a votação ganham um mês de assinatura digital do CORREIO de graça.

A votação, no site, será do dia 8 de junho até 12h do dia 11 de junho. No dia 12 de junho os casais vencedores serão divulgados nas redes sociais e em matéria do CORREIO. Os vencedores deverão enviar fotos dos prêmios. As imagens serão divulgadas nas plataformas de conteúdo do CORREIO.

No dia 12, além da live de Jorge Vercillo, acontecerá também uma live no Youtube do CORREIO com a banda Estakazero, às 19h, em clima de São João para dançar agarradinho - mesmo que separados pelo isolamento social.