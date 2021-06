Dia dos Namorados: motéis lançam promoções e novos protocolos de segurança

A pandemia mudou uma das principais tradições do Dia dos Namorados, aquela visitinha anual ao motel para comemorar a data. Nos meses de restrições por conta da covid, esses espaços passaram a ser vistos com desconfiança pelos antigos clientes fiéis e, segundo dados da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), o setor enfrentou uma redução de faturamento entre 70% e 80% em 2020, em comparação ao período pré-pandemia.

Para sobreviver, o negócio do amor teve de se reinventar. Para esse ano, além das promoções e pacotes já esperados na data, o 12 de Junho será na base do chamego com protocolo anticovid.

“Essa é a melhor época do ano para o setor moteleiro. Para nós, é como se fosse o Natal do comércio. Sem dúvida, é o nosso período de maior concentração de venda de serviços. Com a reabertura de setores da economia em diversas cidades, a perspectiva para 2021 é positiva. A expectativa é de atrair, especialmente, casados, além de namorados, ou seja, o público padrão que frequenta os motéis”, diz o presidente da ABMotéis, Felipe Martinez

A pesquisa Hábitos de Lazer, realizada em 2018 pelo Instituto Hello Research, com 2,1 mil entrevistados mostra que o motel é um ambiente preferido por casais fixos. “Diferentemente do que se supõe, 71% dos frequentadores assíduos, que vão entre duas e três vezes por semana, e 85% dos menos assíduos de motéis no Brasil são pessoas em relacionamento estável. Motéis são opções de entretenimento privativas”, reforça Felipe.

É sabendo disso que o diretor da ABMotéis - Bahia, Daniel Dantas, afirma que o risco de contaminação por coronavírus nos estabelecimentos é mínima. Para os empresários do setor, o maior reforço nos motéis durante a pandemia foi para a publicidade.

“Nosso serviço já é prestado com certo distanciamento social. Então, não tem um contato ali do colaborador com o cliente. Além disso, os motéis já têm que ter cuidado exacerbado com a higiene e limpeza, uma vez que doenças transmissíveis não são novidade no nosso segmento. Cuidados sempre tivemos que ter. O que aconteceu com a pandemia é que a gente teve que comunicar melhor aos clientes que todos esses cuidados já eram tomados”, esclarece Dantas.

Novidades

Apesar disso, muitos locais buscam se reinventar no quesito limpeza e, assim, esperam atrair a clientela. É o caso do Motel Fantasy, na Avenida Jorge Amado, Boca do Rio. Adroaldo Neiva, um dos sócios, conta que lá, o cliente não precisa ter qualquer contato humano, com exceção, claro, do acompanhante. “Os motéis talvez sejam a opção mais segura de entretenimento nesse momento de pandemia. O cliente não tem nenhum contato humano, desde o check in até o check out e até a conta pode ser paga diretamente da suíte através de um QR Code, que possibilita o recebimento através de uma transferência via pix”.

Além disso, ele lembra que os processos de limpeza foram reforçados com base na cartilha de orientações da ABMotéis. “Ainda adicionamos um processo de oxi-sanitização à base de ozônio, garantindo um ambiente 100% seguro em nossas suítes”.

Um de seus clientes assíduos, Gustavo Coelho, admite se sentir confortável para frequentar o local durante a pandemia e já pretende reservar o pacote com a promoção do Dia dos Namorados pelo WhatsApp. “É um local diferenciado por não apresentar aquela arquitetura de um apartamento tradicional de motel. Também é muito bem higienizado. O pacote eu já vou fechar pelo ‘zap’ amanhã (hoje) mesmo”.

Quarto do Motel Volúpia (Foto: Divulgação) Quarto no Motel Kamasutra (Foto: Divulgação) Quarto no Motel Kamasutra (Foto: Divulgação) Quarto no Hotel Bom Gosto (Foto: Divulgação)

Promoções e restrições

Os pacotes fazem parte da “Love Week”, evento promocional organizado pela ABMotéis em parceria com o Guia de Motéis. Para o período até 13 de junho, há pacotes com o valor mínimo de R$ 109,90 que podem ser conferidos no site www.loveweekbrasil.com.br. Já as reservas devem ser feitas pelo site do Guia de Motéis.

No Fantasy, Adroaldo menciona uma experiência completa, que inclui pernoite com horário estendido das 20hs às 13hs, jantar romântico, espumante, chocolates, decoração especial e café da manhã completo. “A ideia é oferecer opções para comemorar em qualquer dia da semana e evitar um grande fluxo somente no dia 12. As reservas para os pacotes podem ser feitas diretamente em nosso site e o pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito”, explica.

No Motel Kamasutra, na Avenida Professor Pinto de Aguiar, o atendimento será por ordem de chegada. A proprietária, Samanta Vidal, conta que existem dois pacotes especiais para a Semana dos Namorados, um para almoço e outro para jantar, que incluem decoração com pétalas, espumante e presentes sensuais, além da própria refeição.

“A gente também preparou uma proposta para a pessoa que quer dar o presente no Dia dos Namorados, uma caixinha com itens de sex shop e um pernoite no Kamasutra para a pessoa usar no prazo de até dois meses. A expectativa é que esse período seja muito bom para nós do setor, já que o motel é considerado um ambiente seguro, livre de aglomerações e onde o cliente praticamente não tem contato com ninguém além do parceiro”.

Uma outra opção é o motel Hashtag, no Costa Azul. Além de adotarem as promoções da Love Week para atrair clientes, também optam por medidas de cuidado mais restritas. Só são permitidas duas pessoas por suíte. “As chaves são higienizadas e entregues dentro de um saquinho plástico, toalhas são embaladas e também utilizamos máquinas de ozônio na higienização”, afirma a proprietária, Mariana Britto.

O Motel Volúpia, no Imbuí, aderiu às promoções do Love Week e, segundo o proprietário Humberto Filho, desde o início da pandemia, não estabelece o contato entre funcionários e clientes. Ele ressalta que os motéis sempre foram rigorosos quando se trata de limpeza, e agora, só intensificaram a salubridade tanto para hóspedes quanto para colaboradores.

“Nós não temos nem lobby, como os hotéis, então não propiciamos qualquer forma de aglomeração. O casal apenas recebe uma chave, que já foi higienizada, da guarita, sem contato com nenhum colaborador e nem com outros hóspedes”.

Já no Hotel Bom Gosto, na Calçada, que funciona também como motel, os investimentos em limpeza foram pesados, principalmente nas banheiras de hidromassagem. Eduardo Vidal conta que, nesse Dia dos Namorados, ele planejou uma promoção de final de semana. “O cliente ganha mais duas horas no pernoite e tem direito ao café da manhã. E quem faz a reserva antecipada vai ganhar uma hora adicional no quarto”.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lobo