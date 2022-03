Dia Internacional da Mulher tem programação especial em Salvador; confira

O Dia Internacional da Mulher acontece nesta terça-feira (8) e, em Salvador, uma série de ações e atividades estão programadas durante todo o mês de março, envolvendo arte, cultura, saúde e mercado de trabalho. Vai desde exposições fotográficas até acolhimento de vítimas de violência doméstica. Confira a agenda:

Saúde e Bem Estar

O Restaurante Popular Cuidar Pau da Lima celebra o Dia da Mulher com a ação intitulada Dia de Cuidar. Serão oferecidos serviços gratuitos de massagem, penteado, limpeza de pele, tratamento de podologia, esmaltação de unhas, aferição de glicemia e pressão arterial, palestra e distribuição de brindes. Para o almoço, será servido peixe ao molho de escabeche, purê misto, arroz, feijão, salada de beterraba com milho verde e, para sobremesa, frutas e bombons.



A ação, que estima contemplar 250 mulheres assistidas diariamente pelo restaurante, ocorre das 8h30 às 11h30, na área externa do equipamento, localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, 73. O evento é uma produção da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), através da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), em parceria com a Brasil Nutrição.

Ainda no dia 8, acontece a Caravana da Mulher. A ação, que integra o programa Alerta Salvador, vai oferecer serviços gratuitos, para o fortalecimento da saúde e da autoestima feminina. Pretende também sensibilizar e orientar os soteropolitanos, através de diálogos e ações educativas, sobre temáticas relacionadas à mulher.

A caravana será realizada na Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, s/n, Nazaré, das 8h às 14h. Serão ofertados serviços de atualização do CadÚnico, Cartão SUS e programa Primeiro Passo; marcação de exames para a mulher; serviços de atenção à mulher vítima de violência doméstica, busca por vagas de emprego, espaço de beleza e espaço para crianças.

O mês ainda trará cursos gratuitos de qualificação e outras atividades especiais. No dia 9, elas serão realizadas no Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Salvador Irmã Dulce (Camsid), na Ribeira. No dia 16, será no Centro Arlette Magalhães (Cream), em Fazenda Grande I. No dia 24, no Centro Loreta Valadares (CRLV), nos Barris. As atividades envolvem acompanhamento interdisciplinar (psicológico, social, jurídico e teleorientação), acompanhamento pedagógico às crianças que acompanham suas mães em atendimento; roda de conversa sobre saúde sexual e reprodutiva; oferta de testagem e consultas de saúde e exames.

A CCR Metrô Bahia também vai oferecer, por meio do programa "Vem Pra Cá", uma série de serviços de bem-estar, saúde e beleza para as clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Quem passar entre os dias 14 e 16 de março pelas estações de metrô Pirajá (dia 14/03, das 08h às 12h), Bonocô (dia 15/03, das 16h às 19h) e Aeroporto (16/03, das 08h às 12h), poderá ter acesso a serviços de massoterapia/bambuterapia, SPA dos pés e mãos, avaliação nutricional, cálculo de Índice de Massa Corpórea (IMC) e aferição da pressão arterial e da glicemia, todos oferecidos gratuitamente. As ações serão realizadas em parceria com o SE7E Centro Tecnológico.

Nesta terça-feira (8), a partir das 14h, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) promove um webnário sobre a saúde sexual e reprodutiva na população feminina, chamando atenção dos profissionais de saúde para uma escuta mais qualificada frente às necessidades de saúde das mulheres. As inscrições para o encontro podem ser feitas neste link (bit.ly/3Mvs7Uf).

No dia 11, a Sesab promoverá a Feira Março Mulher, que vai ofertar mais de 10 mil consultas, exames e emissão de documentos para o público feminino. O atendimento fica disponível das 8h às 17h, em frente ao Hospital da Mulher. De acordo com a secretária da Saúde da Bahia, Adélia Pinheiro, “o evento disponibilizará exames de mamografia para mulheres entre 40 e 69 anos, ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-x. Também serão oferecidos exames ginecológicos, além de serviços odontológicos e consultas oftalmológicas e com cirurgião geral”.

As atividades programadas incluem ainda serviços de cidadania, a exemplo de emissão de carteira de identidade, inscrição no CPF e cadastramento da biometria no título de eleitor. Para ter acesso à feira e aos serviços, a usuária deverá usar máscara e apresentar RG, cartão do SUS, comprovante de residência e comprovante de vacinação com as doses em dia.

Nesta terça-feira (8), a Deam/Brotas promoverá uma palestra sobre a violência doméstica no contexto da Lei Maria da Penha, na Praça Mãe Menininha do Gantois, no 3º Piso do Shopping da Bahia, entre as 9h30 e as 11h. O tema será ministrado pela titular da unidade especializada, delegada Bianca Andrade, as delegadas Lara Candice Santana e Maraci Menezes e a assistente social Rosane Andrade.

Uma ação social também será promovida pela Deam/Brotas no pátio da delegacia, a partir das 14h. A ‘Tarde de Beleza’, direcionada às mulheres vítimas de violência doméstica assistidas pela unidade especializada e demais moradoras da comunidade, irá oferecer serviços estéticos para elas, desde cortes de cabelo, limpeza de pele, implante de cílios, maquiagem, até massoterapia e designe de sobrancelhas. Na oportunidade também serão sorteados brindes da Bell Salvador e do salão de beleza Lelas.

Mercado de trabalho

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) promove, ao longo do mês de março, uma série de atividades voltadas para as mulheres. A ação tem início nesta terça-feira (8), a partir das 9h, com uma roda de conversa sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho, que acontece na unidade central do SineBahia, no Terminal de Integração de Pituaçu. No dia 9, quarta-feira, às 9h, ocorre a oficina Autoestima da Mulher, no SineBahia Mulher do Comércio.



As celebrações seguem com uma série de atividades gratuitas de capacitação profissional, na modalidade à distância, exclusivas para o público feminino. São cursos nas áreas de Inglês, Telemarketing, Office, Atendimento ao Público, Libras e Técnicas de Vendas, além de palestras com os temas Motivação no Universo Feminino; Empregabilidade de Mulheres; Feminismos Plurais; Orientação Trabalhista; Maternidade e Mercado de Trabalho – Direitos Femininos; e Saúde Mental. As trabalhadoras podem realizar as inscrições até esta terça (8), por meio do formulário eletrônico disponível no link: bit.ly/sinebahiacursosonline.



Nos dias 14 e 21, às 18h, acontecem, respectivamente, as lives “O Contexto da Mulher no Mercado de Trabalho” e “Assédio no Mercado de Trabalho”, com transmissão pelo Instagram do SineBahia. Já no dia 15, às 9h, será inaugurada a segunda unidade do SineBahia Mulher, que ficará localizada no bairro de Cajazeiras, em Salvador. A programação inclui também a apresentação do Projeto Profissão Mulher, na unidade central do SineBahia, no dia 22, às 9h, e consultoria para elaboração de currículos, nos dias 24 e 25, das 13h às 16h, na unidade central do SineBahia.



Ainda no mesmo tema, o movimento Comunidade de Empreendedoras de Sucesso (Coesas), promove o evento “Descubra o poder de estar em grupo”, que tem como objetivo promover o debate sobre a presença e atuação da mulher no mercado empreendedor. O acontecimento está marcado para os dias 11 de março, sexta-feira, das 17h às 22h, e 12 de março, sábado, das 14h às 22h, com show da cantora Elaine Fernandes, às 19h no espaço Izakaya Hall, em Lauro de Freitas. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com valores antecipados, saindo por R$5, ou no dia do evento, por R$10 + 1Kg de alimento não perecível ou roupas.

Também está programada, pela Coesas, uma feira para fomentar, fortalecer e promover as mulheres empreendedoras de Lauro de Freitas e região através de exposições, palestras, networking, aprendizado, experiências, entre outras. Durante dois dias, as mulheres empreendedoras vão expor seus negócios para o público e comercializar seus produtos, captar novos clientes, fazer novos contatos, conhecer outras empreendedoras e fomentar o empreendedorismo feminino da nossa região.

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), para celebrar o Dia Internacional da Mulher, realiza, no dia 8 de março, o encontro "Mulheres que inspiram". O evento acontece no auditório da Fieb (Rua Edistio Pondé, 342, Stiep), às 8h57. Na ocasião, empresárias de diversos segmentos industriais e representantes de organizações ligadas ao setor vão compartilhar suas experiências profissionais, com uma palestra e um talk show. Para participar, os interessados devem fazer inscrição pelo link

Para acesso ao evento, será solicitado cartão de vacinação contra a covid-19. Os organizadores solicitam que seja feita a doação de 1kg de alimento não perecível na chegada ao local. As doações serão entregues à Casa da Mãe. Para quem preferir participar de forma virtual, um link do Teams será disponibilizado mediante inscrição.

Homenagem

No Dia Internacional da Mulher, terça-feira (8), a Polícia Militar da Bahia realiza uma solenidade comemorativa, às 9h, no pátio do Quartel do Comando Geral (QCG), nos Aflitos. O objetivo é enaltecer o papel desempenhado pelas policiais militares que escolheram assumir o protagonismo no papel social em defesa da sociedade baiana. Durante a cerimônia, serão homenageadas policiais militares femininas que são comandantes de unidades e de diversas patentes que se destacaram pelas conquistas e contribuições sociais, além das coordenadoras e ex-coordenadoras de Valorização da Mulher, programa do Centro Maria Felipa, do Departamento de Promoção Social (DPS).

Nos shoppings

Shopping Da Bahia

O shopping será espaço para uma série de palestras que terá como tema central a violência doméstica contra a mulher, que irão ocorrer na praça de alimentação Gal Costa. A primeira, ocorre nesta terça-feira (08), às 9h30, e será realizada pela delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), Bianca Andrade.

Nos dias 16 e 22 deste mês, às 16h, será a vez da apresentação do programa Alerta Salvador, que é desenvolvido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador (SPMJ). As palestras serão ministradas pela diretora de Políticas para Mulheres, Fernanda Cerqueira.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Em parceria com a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Política para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), o Salvador Norte e o Salvador Shopping participam da II Edição do Drive Thru – Dignidade Menstrual, que vai receber doações de absorventes para pessoas que menstruam, em situação de vulnerabilidade social. A ação acontece de 21 a 27/03. Além do Drive Thru (piso G1), doações de itens de higiene pessoal podem ser feitas no Espaço Cliente (piso L2) do Salvador Norte e no Centro de Atendimento ao Cliente- CAC (piso L2) do Salvador Shopping, durante o horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h e domingo, das 13h às 21h.

Shopping Piedade

No dia 08 de março, às 15h, o Shopping Piedade lança presencialmente o documentário "Salvador, Mulheres e Histórias", no piso L4, no Palco. A obra, que traz a trajetória e o propósito de vida de sete grandes mulheres da história de Salvador, será transmitida em um telão e posteriormente ocorrerá um bate-papo com as personagens. São elas:

Negra Jhô, referência em estética e emponderamento afro; Tânia Toko, renomada atriz, intérprete de Neuzão no filme Ó Paí Ó; Conceição Macedo, fundadora de instituto para pessoas com HIV; Daniele Nobre, empreendedora e Deusa do Ébano do Ilê Aiyê de 2019; Carla Lis, musicista e vocalista do grupo Didá; Dona Dadá, empresária e referência da gastronomia baiana; e Rita Cliff Conceição, ativista comunitária, fundadora da primeira ONG para meninas negras de Salvador, reconhecida pela Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Além disso, está sendo realizada uma exposição com fotos das homenageadas no documentário, espalhadas em diversos pontos do shopping.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo já estreou uma mostra fotográfica estrelada por campeãs baianas que fizeram história no esporte mundial. A exposição “Tinha que ser baiana” acontece entre os dias 07 e 31 de março, no piso L2, e traz o registro de grandes conquistas em diferentes campeonatos e modalidades. Os cliques da mostra são de personalidades como Ana Marcela, campeã olímpica de Maratona Aquática nas Olimpíadas de Tóquio 2020; e Beatriz Ferreira, vice-campeã olímpica no Boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

Shopping Itaigara

Um abraço gostoso e cheio de afeto foram estas sensações que inspiraram a artista plástica Miu Monteiro a desenvolver a exposição “Abraço é Lar”, dedicada ao Dia Internacional da Mulher, do Shopping Itaigara. São dez telas que retratam a temática, unindo técnica de pintura em acrílico e grafismo, que estão expostas na praça central do empreendimento, do dia 07 a 22 de março. Segundo Miu Monteiro, a amostra fala sobre a celebração do abraço entre as mulheres, afeto, sororidade e união.

Shopping Bela Vista

Para celebrar o Mês da Mulher, o Shopping Bela Vista preparou o projeto musical Boteco do Bela, que durante todo o mês de março, dará espaço para a voz feminina, com apresentações gratuitas aos sábados e domingos, sempre das 18h às 20h, embalando o happy hour na Praça de Alimentação (Piso L2) com voz e violão. Durante os sábados, quem irá se apresentar no palco é a cantora Cecília Marinho. Já aos domingos, será a vez da cantora Lua do Black soltar a voz.

Shopping Center Lapa

Nesta terça (8) e quarta (9), na Praça de Eventos (Piso L1) do Shopping Center Lapa, serão oferecidos, pela Clínica SiM, serviços gratuitos de aferição de pressão e medição de glicemia. A ação acontece das 10h às 13h. Nesta terça, a clínica também fará uma live no instagram @clinica.sim, às 19h, com a ginecologista e obstetra Rebeca Matos e a influencer Sheila Matos (@sheuba_), que irão bater um papo sobre saúde íntima feminina e algumas doenças comuns entre as mulheres, como endometriose e síndrome dos ovários policísticos.

Além disso, uma série de atividades será realizada pela Prefeitura de Salvador na praça central do Shopping Center Lapa. O projeto “Voz da Mulher” segue até a sexta-feira (11) e reúne oferta de serviços ao público, das 14h às 17h, e palestras às 15h e 16h. A ação é coordenada pela SPMJ e possui como parceiros as secretarias da Saúde (SMS), Reparação (Semur), Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). Confira a programação completa:

Dia 8/3 (terça-feira):

13h30 - Apresentação Cultural: Biodança com Marisa Jesus.

14h - Apresentação Cultural com a equipe do Shopping Center Lapa e o Grupo de Teatro da Polícia Militar (PM-BA).

14h30 - Alerta Salvador: palestra pela erradicação da violência contra a mulher, com Fernanda Cerqueira e Juliana Guanaes (SPMJ)

15h - Palestra sobre “Os vários aspectos da violência contra as mulheres negras”, com Oilda Rejane (Semur)

16h - Palestra sobre Endometriose, com Mayara Damasceno (SMS)

Dia 9/3 (quarta-feira):

13h - Música e vídeos com mensagens referentes ao caminhar das mulheres na história

14h - Roda de Conversa sobre Emprego e Renda, com a secretária Mila Paes e Maria Eduarda Lomanto (Semdec)

14h30 - Biodança “Reencontrando o próprio corpo”, com Marisa Santiago

15h30 - Apresentação do CredSalvador, programa de crédito para estímulo à empreendedora soteropolitana, com a equipe da Semdec

16h - Apresentação SalvadorTech (Semdec), com cursos grátis de programação, lógica de programação essencial, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de games, marketing digital, minicurso de java script, criação de website com HTML

16h30 - Apresentação do Simm Prepara (Semdec) – iniciativa que auxilia cidadãos no retorno ao mercado de trabalho

17h - Musical de encerramento

Dia 10/3 (quinta-feira):

13h - Musical com Itaijara Souza, trazendo mensagens referentes ao caminhar das mulheres na história

14h - Palestra “Prevenção Combinada do HIV”, com Júlia Regina, sobre testagem do HIV e estande da Prevenção Combinada.

15h – Palestra “Mortalidade materna por câncer de colo de útero e de mama”, com Dândara Santos Silva – Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva; Doutoranda em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa

16h - Painel sobre saúde da mulher e temas referentes, com as presenças da primeira-dama Rebeca Reis, da secretária Fernanda Lordêlo (SPMJ) e da vereadora Ireuda Silva

17h - Musical de encerramento

Dia 11/3 (sexta-feira):