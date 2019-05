Dia Mundial do Leite: evento de degustação acontece neste sábado (1º)

Um evento celebrando o Dia Mundial do Leite acontece no sábado (1º) no Shopping Barra, das 12h às 20h. No local, no piso L4 Norte, serão degustados queijos, iogurtes, manteiras e leites das marcas Natural Gurt, Davaca, Federicci, Campanella e Leitíssimo. A ação é promovida pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia (Sindileite-BA) e suas empresas afiliadas em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

O Dia Mundial do Leite existe desde 2001, quando foi instituído pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), com o objetivo de incentivar o consumo de laticínios pela população.

A ONU recomenda que consumir de 200 a 220 litros de leite por ano, o que equivale a três porções diárias de leite e derivados. Os brasileiros ficam abaixo disso, em média, segundo o Sindileite, consumindo cerca de 160 litros por ano.

Um dos principais nutrientes do leite é o cálcio, essencial para a formação óssea. Os produtos derivados do leite são as principais fontes dietéticas de cálcio, pois apresentam maior biodisponibilidade nesse grupo alimentar. A ingestão de cálcio na juventude diminui o risco de osteoporose na idade adulta.

Serviço

O quê? Dia Mundial do Leite

Quando? 1º de Junho

Horário? 12:00 às 20:00

Onde? Shopping Barra- Piso L1 Norte

Por que ir? Evento aberto ao público para orientar sobre o consumo do leite