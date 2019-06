Dia Mundial do Meio Ambiente: conheça profissões que ajudam a melhorar o mundo

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado anualmente no dia 5 de junho, tem como premissa nos alertar que os recursos naturais indispensáveis para a nossa sobrevivência não são inesgotáveis. A data também reforça o entendimento de que seja nas pequenas atitudes, como não jogar lixo nas ruas, ou agindo como fiscalizadores, cobrando dos órgãos públicos o controle de grandes organizações o cuidado com a natureza, podemos construir um futuro mais saudável para a nossa “casa”.

Há quem decida ainda dedicar um tempo maior para isso, estudando e trabalhando diariamente para a proteção do meio ambiente. Como a Erica Rusch, advogada Mestre em Direito Econômico com ênfase em Direito Ambiental pela UFBA e pós-graduada em Direito Ambiental pela PUC-SP, que há mais de uma década dedica-se ao universo das leis ambientais.

“Dez anos atrás eram poucos os profissionais atuando ou dedicando-se aos estudos da área. A demanda por orientação, assim como hoje, era crescente. Então, eu vi como uma oportunidade e, também, pela própria afinidade que tenho com atuação coletiva, a proteção ambiental”, explica a profissional que hoje representa um dos poucos escritórios de advocacia focado em direito ambiental da Bahia.

Para Rusch, o mercado ainda continua crescendo. “Acredito que o número de profissionais é pouco, considerando a demanda existente. A própria preocupação com a questão ambiental vem aumentando, a sociedade cobra mais dos agentes poluentes. Tudo isso gera uma demanda maior de atenção para esse setor”, explica. O estudante que desejar seguir por essa área precisa de muito estudo, além de olhar para outras ciências como Biologia, Geologia, Ecologia entre outras.

Profissões que ajudam a cuidar do meio ambiente

Geologia:

Em resumo, a Geologia é a ciência que estuda a Terra. O geólogo atua na investigação de como as forças da natureza agem sobre o planeta e quais são os seus efeitos, como, por exemplo, a erosão e desertificação. Esse profissional encontra atuação em grandes obras que afetam a infraestrutura das cidades, como hidrelétricas, barragens, linhas de metrô, túneis, pontes e viadutos. É o geólogo quem faz a análise do solo, para melhor elaborar o estudo do impacto ambiental que será causado pelas modificações.

Engenharia Ambiental:

O curso de Engenharia Ambiental aborda o desenvolvimento sustentável, questão amplamente valorizada nos dias de hoje. Durante o curso, os estudos integram as dimensões sociais, ecológicas, econômicas e tecnológicas, onde os alunos desenvolvem técnicas de preservação do ar, solo e água, e soluções para problemas recorrentes, cuidando para respeitar os limites da exploração do meio ambiente.

Gestão Ambiental:

A Gestão Ambiental busca compreender a relação entre o homem e o meio ambiente, com forte atuação no presente e no futuro. É responsabilidade do Gestor Ambiental ter conhecimento técnico na área, estudar e orientar sobre o uso de técnicas menos agressivas ao meio ambiente e saber se comunicar com eficiência, pois ele precisa lidar com consumidores, ambientalistas e empreendedores.

Biologia:

O curso de Ciências Biológicas forma biólogos que estudam todas as formas de vida, sejam elas macroscópicas ou microscópicas, bem como os ecossistemas como um todo: animais, plantas, fungos, bactérias. Além disso, estes profissionais são responsáveis por pesquisar o funcionamento dos organismos, sua origem, evolução e estrutura.

Saneamento Ambiental:

Para atuar nesta área, é necessário obter a graduação em Saneamento Ambiental. De acordo com o MEC, o curso superior de tecnologia dura 1,6 mil horas e habilita o profissional a lidar com instalação e operação de sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de efluentes domésticos, industriais e agrícolas. O tecnólogo em saneamento ambiental também está apto a monitorar sistemas de drenagem urbana ou rural, acompanhar campanhas educativas e emitindo pareceres técnicos.

Gestão Ambiental:

O tecnólogo em Gestão Ambiental pode atuar em equipes multidisciplinares de licenciamento ambiental, além de estar apto a participar da elaboração de políticas e programas de educação ou de monitoramento da qualidade do meio ambiente. O profissional pode aturar em empresas de planejamento e desenvolvimento de projetos, assessoria técnica e consultoria, organizações não-governamentais (ONG), órgãos públicos, institutos e centros de pesquisa, instituições de ensino, empresas rurais e empresas em geral das áreas de indústria, comércio e serviços.