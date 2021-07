'Diabão' recebe alta e 'Mulher Demônia' agradece: 'Graças a Deus'

Michel Praddo, conhecido como 'Diabão', recebeu alta médica após passar por uma cirurgia para corrigir uma abdominoplastia, depois de os pontos abrirem, na tarde deste sábado (10). A informação foi revelada pela esposa de Michel, Carol Praddo, conhecida como 'Mulher Demônia', em entrevista ao G1.

"Graças a Deus, está em casa. A cirurgia deu certo, e agora é só esperar e repousar", disse ela. Agora, Michel, que mora em Praia Grande (SP), vai ficar em repouso. O pós-operatório será acompanhado pelo hospital.

"Não tenho como descrever em palavras o medo que senti, só de pensar que poderia acontecer o pior. Ele é a peça fundamental dessa história que chamo de minha vida", diz Carol ao G1.

Apoio

Durante o período de internação, não faltaram mensagens de apoio e orações. Agora, Michel acredita que esteja totalmente curado em duas ou três semanas.

"Foi algo muito emocionante", relata 'Diabão', em entrevista ao jornal A Tribuna, sobre as mensagens de apoio. "Foi uma reação tão rápida e grande, todo mundo colaborando. Gente da Praia Grande e Baixada inteira, além de outros estados e países. Me senti muito querido. Pessoal mandando orações e mensagens de apoio, crianças levando cartinhas e chorando. Fico bem emocionado".

Cristão, o morador de Praia Grande não esconde como a força espiritual foi importante nesse momento. "Sempre acreditei e acredito em Deus. Já li e reli a bíblia algumas vezes. Acredito nas pessoas que creem, de bom coração. Tenho muita gratidão a Deus", afirma.

Com mais de 80 mil seguidores nas redes sociais, 'Diabão' Praddo já realizou 66 modificações pelo corpo. Entre elas estão implantes de silicone, cortes superficiais e remoções do nariz, orelha, mamilo, dedo anelar e umbigo. Além disso, Michel tem 85% do corpo tatuado.

Ele garante que as modificações não vão parar por aí. "O foco agora é melhorar da cirurgia. Daqui uns meses, vou fazer uns exames de sangue. Com a minha imunidade estando ok, e estando recuperado da cirurgia, já retomo os projetos. Acredito que eu seja um dos mais modificados do Brasil. Tenho a pretensão de chegar ao Guiness Book como o homem mais modificado do mundo", explica Michel.