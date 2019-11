Diageo e Grupo Heineken selecionam estagiários; saiba como se candidatar

Os estágios são boas oportunidades para o estudante ficar em contato com o mercado de trabalho da profissão que exercerá após a conclusão do seu curso. Nesse campo de oportunidades, duas grandes empresas estão com processos seletivos abertos para captar estudantes de graduação.

A Diageo, proprietária de marcas como Johnnie Walker, Ypióca, Smirnoff, Tanqueray e Guinness, está com inscrições abertas para estágio até 28 de novembro. Por meio do programa, os estudantes terão possibilidade de participar de diversas áreas da empresa, auxiliando em projetos de estratégias e inovações sob orientação de mentores.

O processo seletivo será composto por etapas online e presenciais, no escritório da Diageo em São Paulo e as inscrições podem ser feitas no site.

Outra possibilidade é o estágio no Grupo Heineken, que está selecionando 39 graduandos para estágio em diferentes áreas de atuação como Customer Service & Logística, Recursos Humanos, Assuntos Corporativos, Vendas em Campo, Vendas no Corporativo e Produção, por exemplo.

A seleção conta com quatro etapas: testes online, vídeo online, dinâmica presencial (para o Estado de São Paulo) ou dinâmica online (para outras unidades da federação) e entrevista presencial e individual.

As inscrições para essa oportunidade podem ser feitas até 20 de novembro através do site da 99Jobs. Os aprovados começarão a estagiar em fevereiro de 2020. Os aprovados receberão bolsa-auxílio, vale-alimentação ou restaurante no local, vale-transporte ou estacionamento, plano de saúde, seguro de vida e descontos em seus produtos.

Tanto para o estágio na Diageo quanto no Grupo Heineken o estudante pode ser de qualquer curso superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.