Diárias em promoção: campanha quer incentivar viagens para o próximo ano

Seja qual for o produto, levar uma quantidade maior do que a que pagamos é sempre uma proposta tentadora. A ideia agora chegou às diárias de hotel e quem quiser programar suas viagens pós pandemia desde já vai acabar ganhando dias a mais, de graça. É esta a premissa por trás da campanha "Reserve Seu Sonho e Venha de Lá", criada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (Abih-Ba): ao adquirir um voucher de duas diárias o hóspede ganha a terceira.

A intenção da campanha, que já conta com hotéis participantes em todo estado, é estimular as viagens e buscar uma retomada do setor depois dos meses sem funcionar. A reserva, que são feitas para datas futuras e podem ser realizadas através do portal Reserve seu Sonho, que foi pré-lançado no último sábado (25) em um evento montado pela associação.

“Desde março estamos passando por um período em que os hotéis deixaram de vender, então fomos atrás de uma forma de estimular os turistas a comprar. É lógico que as pessoas ainda não estão viajando e nós não temos uma previsão concreta de quando as cidades de uma forma geral vão reabrir. Então a ideia foi pensar na forma de vender o destino Bahia, incentivar as pessoas a virem para cá”, explica o presidente da Abih-Ba, Luciano Lopes.

Para o representante, a iniciativa do portal é uma maneira de concretizar as necessidades do setor diante das dificuldades enfrentadas por conta da pandemia. “O portal foi a forma de unir tudo isso, estimular as vendas, atrair atenção para o mercado, e mostrar que mesmo com toda dificuldade, com a pandemia, é possível ter um sonho e realizar ele no futuro. Ou seja, não dá para realizar o sonho de viajar agora, mas até o final de 2021 é tempo suficiente para a gente fazer esse sonho acontecer”, diz Luciano.

Já no pré-lançamento, pelo menos 50 hotéis do estado já estão colocando suas diárias disponíveis para o tal sonho futuro. A intenção é que na data oficial do lançamento - no aniversário de 50 da entidade no próximo dia 14 -é que mais de 100 hotéis já tenham se juntado à iniciativa. “A demanda turística tá retomando apenas agora, a partir do segundo semestre deste ano, mas ainda muito lentamente. As expectativas do setor não são as melhores mesmo para esse segundo semestre, então a iniciativa da campanha, esse fomento, é muito válido e bastante importante”, diz Thiago Senna, diretor comercial dos Hotéis Portobello que já vê resultados na campanha, já que a unidade de Porto Seguro da rede Portobello foi a primeira a receber uma reserva através do portal, ainda no primeiro dia..

As expectativas de retomada são mais animadoras para o próximo ano, segundo os empresários, justamente a data limite da campanha..’Mesmo fora da campanha, a demanda tem aparecido mais para o início do próximo ano ou pelo menos o final deste. A normalização da demanda só deve ocorrer no final do ano que vem, um período de pelo menos um ano, ou um ano e meio”, acredita Senna. O projeto vai gerar viagens até o final do próximo ano, já que os turistas podem fazer as reservas para utilizar até dezembro de 2021. Em menos de 24 horas no ar, a campanha já gerou mais de 100 novas reservas aos hotéis

A ação já conta com a participação de diversos empreendimentos hoteleiros da Bahia, como Costa do Sauípe Resorts, Fera Palace Hotel, Hotel Fasano Salvador, Floral Inn Family Hotel, Hotel La Dolce Vita, Aldeia da Mata Eco-Lodge, Pousada Aldeola, Mar Brasil Hotel, Monte Pascoal Praia Hotel, Fiesta Bahia Hotel, Quality Hotel, Mercure Salvador, Wish Hotel da Bahia, Portobello Praia Resort, Hotel Malibu Plaza, Gran Hotel Stella Maris, dentre outros hotéis distribuídos pelas zonas turísticas do estado da Bahia.

Para a entidade realizadora, a iniciativa ajuda também empreendimentos de menor porte que acabam unindo forças com quem tem uma maior estrutura. “É uma forma de ajudar os hotéis, sobretudo os menores, que possam pagar suas dívidas, honrar seus compromissos, por estarem mais capitalizados por conta da campanha, com reservas que só vão ser de fato utilizadas no futuro. Foi uma forma de juntar os hotéis, unir o mercado para que a gente possa alavancar esses números”, acredita o presidente da Abih-Ba

Retomada

Para se preparar para reabrir, os hotéis têm se reunido e estudado os novos protocolos de segurança adaptando a realidade às medidas de segurança necessárias por conta do novo coronavírus. No início do mês, uma transmissão ao vivo foi realizada nas redes sociais da associação justamente para discutir os processos e protocolos de reabertura.

Entre os assuntos discutidos, além do protocolo, os empresários trocaram experiências com os hotéis que decidiram não parar mesmo durante o isolamento e já preciaram realizar mudanças “Decidimos não fechar as portas, mas para isso repensamos todos os detalhes, adotamos mudanças e novos hábitos que têm trazido resultados positivos. Além disso, temos que estar preparados para acolher os hóspedes que precisem ficar isolados caso testem positivo, sem colocar em risco os demais”, diz Renata Prosérpio, diretora de Relações Institucionais da Abih-Ba e proprietária do Mar Brasil Hotel, em Itapuã, um dos poucos estabelecimentos que se mantiveram abertos desde o início da pandemia.

Segundo a Abih, tem sido comum a procura por ajuda na hora de realizar a adaptação. “Temos recebido ligações diárias e prestado todo esse apoio aos hotéis para que essa adaptação ocorra de uma forma mais tranquila. Também temos estado presentes na elaboração dos planos de retomada do turismo, como foi o caso de Porto Seguro’, detalha Luciano.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro