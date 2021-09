Diário Oficial do Estado passa a ser apenas digital a partir desta terça (21)

Do papel para as telas, o Diário Oficial do Estado da Bahia começará sua grande alteração nesta terça-feira (21). A Empresa Gráfica da Bahia (Egba), responsável pela publicação, informou que todas as informações poderão ser acessadas na plataforma do DOOL (Diário Oficial On-line), “de forma fácil, rápida e segura”.

“O diário oficial on-line é uma evolução, pois temos uma preocupação com o meio ambiente, e por isso, o on-line vai estar num aplicativo, que até mesmo através do celular as pessoas podem acessá-lo e ter gratuitamente a edição desejada, porém, se o leitor necessitar de alguma edição ou uma página qualquer impressa, nós vamos lhe dar uma certificação digitalizada, ou seja, um diário oficial com validade jurídica. Vejo de uma importância capital nós acompanharmos a evolução dos tempos e por isso estamos on-line com o diário oficial”, diz o diretor-geral da Egba, Roberto Brito.

Com a primeira edição publicada no dia 7 de setembro de 1914, o DOE deixará de ser impresso após 107 anos. Dentre os principais motivos estão os cortes de gastos. “Há a economia financeira, e a preservação para o meio ambiente”, comenta Brito.

O documento passará a ser acessado através do site do DOOL. A plataforma ainda disponibiliza canais de atendimento por e-mail e telefone: atendimentodool@egba.ba.gov.br e (71) 3117-8413.