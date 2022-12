Dias antes do fim do mandato de Bolsonaro, caminhão de mudança é visto no Alvorada

Faltando duas semanas para a posse de Lula (PT), um caminhão de mudança foi visto no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (15). As informações são da TV Globo.

O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República e, atualmente, é ocupado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), pela primeira-dama Michelle Bolsonaro e pela filha mais nova do presidente, Laura.

Transição

O presidente Jair Bolsonaro ainda não fez qualquer gesto no sentido de uma transição pacífica para o presidente eleito, Lula.

Até então, o presidente não telefonou para cumprimentar o adversário pela vitória ou fez menção à desocupação dos palácios da Alvorada (onde o presidente mora) e do Planalto (onde o presidente trabalha), ambos em Brasília.

A partir do dia 1º, quando for oficialmente empossado no cargo, Lula terá direito a usar os dois edifícios de forma exclusiva, com diálogos entre Alckmin e Mourão. A data oficial da mudança no Jaburu ainda não foi anunciada.