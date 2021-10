Dias das Crianças antecipado: instituições e comunidades carentes recebem alimentos e brinquedos

A data em que se comemora o Dia das Crianças ainda não chegou, mas para fazer doações e espalhar solidariedade e alegria, toda hora é hora. Esta sexta-feira (8) foi marcada por diversas ações sociais em Salvador e Vitória da Conquista voltadas para a criançada. Entre um sorriso e outro, teve música, teatro, brincadeiras, distribuição de brinquedos, café da manhã e até caruru.

Pela manhã, as 82 crianças de até 6 anos acolhidas pela Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), em Salvador, foram presenteadas com brinquedos e um café da manhã especial. A maioria dos pequenos é portadora de HIV e todos vivem em situação de vulnerabilidade social. A ação solidária foi organizada pelo Centro Especial de Apoio ao Taxista (Ceat).

As doações foram arrecadadas entre os taxistas, as empresas de táxi e os passageiros. O taxista João Adorno, que é porta-voz da Comissão dos Taxistas da Bahia, conta como foi poder participar da entrega das doações. “Durante o ano todo, eu particularmente utilizo o meu carro para transportar doações e participo de arrecadações. Mas a ida até uma instituição é sempre diferente. Poder ver o olhar das crianças ao receber um brinquedo e um lanche é sensacional. A gratidão transborda”.

Conceição Macedo, fundadora da IBCM, ressalta a importância desse tipo de ação e faz um apelo para que mais doações apareçam. “Durante a pandemia, tivemos uma baixa nas doações. Estamos com contas atrasadas, por exemplo, então precisamos de alimentos perecíveis e não perecíveis e brinquedos para as crianças, mas também de recurso financeiro para pagar água, luz, gás, tudo”, diz.

Conceição ainda acrescenta que a instituição está oferecendo refeições para três crianças de uma família que está sem poder pagar o aluguel e correndo o risco de despejo. Para quem quiser e puder ajudar, o telefone é o (71) 3450-9759. A instituição funciona de segunda à sexta, das 7h às 16h, na Rua Santa Clara do Desterro, nº 85.

Caruru para as crianças

Completando 14 anos, o Caruru do Gamboa distribuiu nesta sexta (8) cerca de 80 quentinhas para as crianças da Gamboa de Baixo, comunidade vizinha ao teatro. A partir de 13h, enquanto o caruru era servido na localidade, o artista Zé Ricardo se apresentava no palco do teatro com transmissão ao vivo através do canal do teatro no YouTube.

Segundo o gestor do teatro, Maurício Assunção, a ação anual busca fortalecer o vínculo afetivo com os moradores, além de fomentar a cultura e a economia na comunidade. “É uma das formas que a gente encontra de fazer essa conexão com a comunidade. Além disso, sempre convidamos eles a assistirem os espetáculos e, com a pandemia, nossas apresentações estão sendo online, então eles recebem o link de acesso”, afirma.

Mais de 70 quentinhas foram distribuídas para crianças da Gamboa de Baixo (Foto: Arrison Marinho/CORREIO)

Cicrélia Daltro, de 46 anos, foi uma das mães que levaram suas crianças para receber o caruru. Ela conta que as filhas Emile, de 6 anos, e Emanuelle, de 16, aprovaram a iniciativa. “É importante, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, ter um contato desse tipo com a cultura e educação”, diz. “E aqui na comunidade tem muita gente que não tem condições de fazer três refeições por dia, às vezes cada um desses pratos representa um esforço muito grande, então receber esse caruru é um alívio para muita gente”, acrescenta Cicrélia.

Ações solidárias da Polícia Militar

Nesta sexta (8), policiais militares estiveram em alguns pontos de Salvador e também em outras cidades baianas para fazer a alegria das crianças. A primeira ação foi de policiais da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e aconteceu na Escola Municipal João Pedro dos Santos, em Cosme de Farias. Cerca de 150 crianças receberam lanches e brinquedos. O evento contou com apresentações da Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Choque, do Grupo de Teatro da PMBA e da Banda de Música Maestro Wanderley (BMMW).

Cerca de 150 crianças da Escola Municipal João Pedro dos Santos receberam lanche e brinquedos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Também nesta sexta, a comunidade escolar do Colégio da Polícia Militar Dendezeiros entregou 600 brinquedos a crianças atendidas pela Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA). A doação é resultado da campanha “Faça uma criança feliz!”, iniciada pela direção do Colégio da Polícia Militar.

Além de Salvador, o município de Vitória da Conquista contou com a solidariedade da PM. A campanha “Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos”, realizada pela Patrulha Solidária do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO), aconteceu em três comunidades quilombolas nas localidades de São Joaquim, Barrocas I e Barrocas II. Em parceria com servidores e juízes do Fórum Estadual, foram entregues 200 brinquedos, kits de doces, sandálias e sapatos.

"Em razão da pandemia, nossos pequenos cidadãos ficaram afastados das escolas e sofreram fortes impactos emocionais. Vamos então, juntos, proporcionar às crianças que vivem em contexto de vulnerabilidade social, um dia das crianças repleto de amor e esperança", afirmou o coronel Ivanildo da Silva, comandante do CPRSO.

E as ações não param por aí. A Base Comunitária de Segurança (BCS) do Bairro da Paz está preparando uma sessão de cinema para 40 crianças da comunidade às 15h desta segunda-feira (11), na Rua da Resistência, que fica no final de linha do bairro. No evento, será apresentado o filme “Divertidamente”, que conta a história de uma garota de 11 anos e as cinco emoções que regem o comportamento dela. Após a exibição, vai ter distribuição de brinquedos e lanches, além da realização de brincadeiras.

Até domingo (10), brinquedos novos ou em bom estado podem ser doados nas urnas de arrecadação nos shoppings da Bahia e Barra, das 9h às 18h, e na sede CPRC-A, Rua Osvaldo Valente, nº 631, Itaigara. Em Vitória da Conquista, até segunda (11), doações de brinquedos, guloseimas e produtos de higiene pessoal podem ser entregues em qualquer unidade da Polícia Militar em Vitória da Conquista, no Boulevard Shopping, no Shopping Conquista Sul e no Sindicato dos Bancários.



*Com orientação da subeditora Monique Lobo