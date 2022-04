Dias Gomes que faria 100 anos este ano será homenageado no Prêmio Braskem de Teatro

O dramaturgo baiano Dias Gomes (1922-1999), que estaria completando 100 anos em 2022, é o homenageado do Prêmio Braskem de Teatro que retorna ao palco do Teatro Castro Alves no dia 18 de maio. O espetáculo, que será apresentado na cerimônia, é dirigido por Gil Vicente Tavares que pretende mostrar a forte relação do autor de telenovelas com a cena teatral. Para o evento de premiação, o diretor artístico planeja trazer um panorama da história e a importância da obra do dramaturgo. “Queremos visitar cenas de grandes trabalhos dele por meio de depoimentos e trilhas que permearam sua carreira. Dias Gomes conseguiu fazer um teatro político, sem ser panfletário, cumprindo a função da arte que é ser um espaço de provocação e reflexão", explica Gil Vicente, que pretende respeitar esse tom na homenagem.

(Divulgação)

Ibejis: uma das peças do acervo de Masella na mostra Encruzilhada

Diálogo artístico

Depois do Museu de Dona Lina, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Bahia) inaugura, na segunda-feira (18), às 18h, a exposição Encruzilhada que ocupará os espaços expositivos da Capela e do Casarão propondo um diálogo entre o acervo moderno e contemporâneo do museu e a coleção de arte africana Claudio Masella, no total de 300 obras. A curadoria da mostra, que fica em cartaz até 14 de agosto, é de Ayrson Heráclito e Daniel Rangel.

(Divulgação)

Chef Ricardo Silva comanda o Carvão e a Pi.zza

Pi.zza & Co.

O chef Ricardo Silva está dando um up grade na Pi.zza do Rio Vermelho. O espaço está passando por uma repaginada no layout para receber a nova proposta da casa que, a partir do final deste mês estará oferecendo também comidinhas leves – numa pegada italiana mais moderninha - além das suas famosas pizzas. Para auxiliar na nova empreitada, o chef, que comanda também o Carvão, no Jardim Apipema, trouxe de Belo Horizonte a chef Dessa Figueiredo.

(Acervo pessoal)

Isabelle Pavetto e a mãe Eliana Pavetto anunciam novidades na Rocca

Expansão

E por falar em cozinha italiana, Eliana e Isabelle Pavetto, receberão um grupo de convidados na próxima quinta-feira (7) para festejar os 15 anos da Rocca Forneria. A dupla, que é mãe e filha, vai aproveitar a data para anunciar duas novas operações: A Rocca Home, que disponibilizará pizzas, molhos etc. para o cliente levar pra casa, e um serviço de entrega a domicilio com base no litoral norte para atender o público daquela região.

(Divulgação)

Flávio Roth e Janete Freitas: aniversário em família



Celebração

Após um hiato de dois anos seguidos sem comemorar seu aniversário, a colunista social Janete Freitas, festejou a data no salão de festas do hotel Portobello, em Ondina, com uma turma de amigas. Mas é claro que o inseparável neto Flavio Roth não poderia ficar de fora da celebração. Até porque, o moço completou 21 anos nesta segunda-feira (4) e aproveitou para iniciar as comemorações da maioridade.

(Divulgação)

Arlon Souza e Gil Santana dividirão o palco este ano



Dueto

Os atores Arlon Souza e Gil Santana escolheram o mirante do restaurante Poró, no Santo Antônio Além do Carmo, para anunciar o começo dos ensaios da montagem do espetáculo Sonhos, protagonizado pela dupla, com texto e direção de Gil. A peça estreia no segundo semestre e inicia um ciclo de comemorações dos 40 anos de carreira do ator, autor e diretor.

(Foto:Joilson Cesar/Divulgação)

Ludovic Moullin aposta na retomada dos eventos após liberação das restrições

Boas novas

O Centro de Convenções Salvador (CCS), está trabalhando a todo vapor para recuperar os prejuízos causados pela pandemia. De acordo com o diretor-geral, Ludovic Moullin, o espaço deve ampliar em mais de 60% o número de eventos previstos para este ano. “Já estão confirmados 35 para 2022, mas a expectativa é de outros 21 eventos mais, totalizando 56 eventos e mais 185 mil pessoas circulando pelo CCS até dezembro”, diz. Dentre os eventos agendados para este mês, está o Beyoung Expo Gamer, que vai reunir o mercado de games, um dos que mais cresce no mundo.

(Foto: Flora Gil/Divulgação)

Registro de Flora Gil durante prova do fardão que será usado por Gil na ABL

Fardão pronto

Gilberto Gil toma posse na Academia Brasileira de Letras na próxima sexta-feira (8), no Rio. Na semana passada, de acordo com O Globo, ele foi fotografado pela mulher Flora Gil durante a última prova do fardão (uniforme da posse). Na próxima semana, 14, volta à ABL, já como imortal, para fazer uma palestra sobre Antropofagia e tropicalismo, dentro das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna.

(Divulgação)

O chef Lucius Gaudenzi está no programa Cook Island do GNT

Na telinha

Um dos participantes do programa Cook Island, o chef baiano Lucius Gaudenzi está convidando, juntamente com a Stella Artois, amigos clientes e parceiros para acompanharem do seu restaurante na Barra, o segundo episódio do reality no canal GNT. O encontro, exclusivo para convidados, será nesta quinta (7), às 20h30, com animação do DJ Rico Chamusca.