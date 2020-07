Dicas: como melhorar o rendimento nos estudos na pandemia?

Além de ter que lidar com a preocupação com a saúde no dia a dia se protegendo do novo coronavírus, os vestibulandos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), maior avaliação de acesso ao ensino superior do país, nessa edição estão tendo que lidar com uma nova realidade: estudar em casa, sem contato direto com o ambiente escolar e a facilidade que ele propõe.

A pausa nas aulas presenciais impôs uma rotina diferente e que requer mais dedicação dos estudantes. Caso estes morem em uma casa com muitas pessoas, a dispersão também se tornou um obstáculo para se manter concentrado nos estudos on-line. Nesse contexto, como otimizar o tempo de estudo para ser mais produtivo na preparação para o Enem? Confira algumas dicas.

Reserve um local específico

Mesmo com a família em casa, se possível, busque um cantinho para chamar de seu durante os estudos. De preferência um lugar arejado, com boa ventilação e que não tenha muito barulho. Assim, fica mais fácil assistir às lives preparatórias, ler livros e se concentrar de uma forma geral.

Crie uma rotina

Tente reproduzir a mesma rotina de estudos que tinha antes do isolamento social. Caso queira fazer diferente, observe em qual momento do dia você é mais produtivo. Estabeleça uma rotina, por exemplo, sempre pela manhã. Após o café, vá para o seu cantinho de estudos, peça a colaboração das pessoas que estão em casa, livre-se de distrações e foque no que é mais importante neste momento: os estudos!

Tente se adaptar

É preciso ter em mente que por mais que seja um período complicado, vai passar. Por isso, vale a pena se esforçar um pouco mais, pois as aulas presenciais irão retornar e é importante manter os estudos em dia para não acumular os conteúdos, afinal, o Enem está logo ali. Trabalhe com o que você tem em mãos: sites com conteúdos de educação gratuitos, lives de cursinhos gratuitas, entre outros.

Bolsa de estudo pré-Enem EAD

Contar com um cursinho preparatório para o Enem EAD é uma alternativa para manter o foco. Com o auxílio de materiais específico e de professores, fica mais fácil chegar no Enem mais preparado. Há inúmeras possibilidades de cursinhos preparatórios com valores reduzidos. A plataforma Educa Mais Brasil reúne cursos a distância em todo país que oferecem bolsas de estudo EAD de até 70% para pré-Enem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil