Dicas de caixas de som pro Verão - Parte I

Impossível não combinar verão com música. Seja num churrasco com amigos, naquela cervejinha na varanda ou na tranquilidade de uma praia, é sempre bom ouvir música boa. E a qualidade da caixa de som que se usa influencia nisso.



Potência nem sempre significa qualidade e é necessário respeitar quem está perto. Assim, para situações mais intimistas e sem cometer a falta de educação - no mínimo - de virar o “DJ do lugar” sem a anuência dos outros, o CORREIO apresenta três opções de mini caixas com boa qualidade sonora e preço justo.



A JBL GO 2 é a segunda versão do já clássico da JBL. Pequenina, com potência de 3W, mas com qualidade de som impressionante, ela agora resiste até a uns mergulhos (vá com calma, viu?). Funciona via Bluetooth e tem bateria para aguentar 5h de uso. O preço tá na faixa dos R$ 130 - dá pra achar a primeira versão por menos de R$ 80.

JBL GO 2 (Foto: Divulgação)

Lá da China (ou do Mercado Livre) vem a Xiaomi Mi Bluetooth 4.0. A potência é um pouco menor que a JBL GO 2, 2W, mas o valor é um pouco menor também, sendo possível encontrá-la por cerca de R$ 110. Se resolver mandar vir da China, sai metade do preço, mas é capaz de só chegar depois que o verão acabar.



Se a intenção for ter mais potência, a sugestão é a Sony SRS XB10, com 10W. O preço já é mais alto, cerca de R$ 275, mas compensa se a intenção for fazer a música ressoar mais.



Depois disso tudo, não esqueça: caso alguém exagere no som do verão, não hesite em ligar pro Fala Salvador, pelo telefone 156, e denunciar a poluição sonora.