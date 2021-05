Dicas de vinhos, kits e cursos para os Dia das Mães

Caixas da Adega Terroir e Atelier Camila Govas (foto de Carol Horchel/divulgação)

Há quem pense que presentear com vinhos seja pessoal demais. Eu até acho, sabe? Mas dificilmente um filho ou filha desconhece o paladar ou estilo predileto da sua mãe.

Mainha, por exemplo, só gosta dos doces. Aprecia desde os leves moscatéis brasileiros, com 7% de álcool; aos de Setúbal, em Portugal, fortificados e cheios de perfumes. Minha avó também. Mas o paladar delas não é a regra: há gosto para tudo e um vinho para cada uma dessas inclinações do beber.

A seguir, confira algumas dicas bem bacanas para presentear mães enófilas.

Paladar docinho:

Almadén Frisante Moscatel Rosé — R$ 32 no site da Miolo

Moscatel de Setúbal Horácio Simões — R$ 89 no BOX 111, em Vitória da Conquista

Vinho do Porto Taylor’s Tawny — R$ 89,90 no Almacén Pepe

Famille Bougrier Vouvray Chenin Blanc 2018 — R$ 154 na World Wine

Bacanudos com bom custo-benefício:

Cono Sur Reserva Especial Pinot Noir — R$ 110,50 na World Wine

Pizzato Semillon — R$ 159 no site Cave Nacional

Soave Classico 2018 — R$ 127,44 na Mistral

Carpineto D.O.C.G. Chianti Classico 2018 — R$ 150,47

Paladar sofisticado:

Espumante Peterlongo Presence Brut Rosé — R$ 30,07 no Almacén Pepe

Espumante Amitié Nature (vem com um pingente em cobre e strass) — R$ 138,70 no site da Amitié.

Champagne Dom Pérignon Rosé Vintage — R$ 2.345,08 no Almacén Pepe

KITS

A Adega Terroir se uniu ao Ateliê Camila Govas para uma edição especial e artística das Caixas Enófilas. O cliente escolhe um dos vinhos exclusivos da adega e também um mimo do universo vinífero, como o livro Wine Folly, tábuas de queijos e frios, geleia artesanal de vinho tinto, wine bags, entre outros. Ainda tem um plus: uma playlist exclusiva da La Liste, para criar o clima perfeito no almoço do Dia das Mães.

Já a Grand Cru Salvador está com uma seleção de rótulos italianos na mecânica Leve 5 e Pague 4 e, para presentear, o cliente pode montar cestas personalizadas — adicionando produtos artesanais da Bahia e de outros estados, como queijos e doces. A cesta, por si só, já é um mega presente: foi elaborada pela Cooperativa de Artesanato do Trançado Tupinambá, de Porto de Sauípe.

CURSOS

A mãezona está querendo beber melhor, aprender sobre taças, uvas e regiões produtoras? A dica é presenteá-la com o curso Introdução ao Mundo dos Vinhos, da The Wine School. Usando o cupom PAULA25, a formação online tem 25% de desconto! E mais: duas pessoas conseguem estudar lado a lado com uma só inscrição. De R$ 897, a capacitação escolhida passa a custar R$ 672,75!

Se ela já é enófila e adora um bom espumante, vale a pena apostar no curso online sobre Champagne, oferecido pela Enocultura. Ao longo de todo o mês de maio, usando o cupom clubedovinhochamp, você ganha 35% de desconto!