Dicas para empreender com inovação na temporada junina

O bolo tem uma textura macia e também leva queijo. Mas a iguaria não é só mais um sabor novo disponível no cardápio do Rancho do Bolo. Sócia da rede, Tuiza Barreto garante: ele ‘pega marido’ sem nem precisar colocar o pobre do Santo Antônio de cabeça para baixo. “É um bolo de leite bem tradicional, com gostinho de interior e que brinca com as tradições juninas em torno do santo casamenteiro. Além de ser um produto novo, rola um engajamento bacana nas redes sociais”, destaca a empresária.

Esta é só uma das inovações que o Rancho do Bolo desenvolveu para fisgar o consumidor pelo ‘bucho’ e conquistar, sobretudo, a clientela das solteiras. A expectativa é quadruplicar a venda de bolos regionais em junho. “Apesar de trabalharmos com um produto tão tradicional, o mercado hoje é extremamente competitivo e o cliente está cada vez mais exigente. Para se diferenciar, a gente precisa estar em constante movimento, seja através do lançamento de um novo produto ou de uma nova experiência”, explica Tuiza.

E a solução é mesmo inovar no produto e no serviço para sair na frente da concorrência e ganhar um dinheiro abençoado pelos santos juninos. Segundo o cofundador da Escola de Empreendedorismo Sempreende, Altair Camargo, quem quer faturar mais no período de São João vai precisar ir além do milho e do amendoim, porém, mantendo a tradição.

“Muitas pessoas, por exemplo, estão evitando comer glúten ou lactose. Inove produzindo as comidas típicas de São João adaptadas. Outra tendência é a das festas intimistas, afetivas. Talvez se especializar em decoração e organização de festas com esse estilo possa ser uma alternativa para sair do comum e atingir um público diferente”, aconselha.

Mais ideias

De olho nessas tendências, a proprietária da Fit Prime, Kallen Dantas, foi em busca de uma receita de bolo de milho, paçoca e canjica sem açúcar. No mix de produtos juninos entrou também o arroz de leite e o brigadeiro de pasta de amendoim. “Tudo foi desenvolvido em cima de muito teste e estudo. São pessoas que têm restrições alimentares e acabam se privando de muitas coisas, principalmente em datas como o São João”, diz.

Kallen é do município de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia. Até o fim do mês passado, a nutricionista tinha, pelo menos, 20 encomendas de bolos para o São João. Ela também fornece os produtos para a cafeteria Fino do Leite e tem até blogueira da região fazendo desafio fit com os seus produtos juninos. “A procura por alimentação saudável é cada vez maior. Eu apostei muito na propaganda e em desenvolver um produto com qualidade. É preciso dar atenção a esse público, sentir a dificuldade e trazer uma solução”, completa a nutricionista.

Outro ponto fundamental é focar na personalização, como destaca o gerente regional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Santo Antônio de Jesus, Carlos Henrique Oliveira. “Quando você for entregar esse produto, tente fazer com que ele seja único. A entrega de uma maneira diferente vai tornar o feedback muito melhor. Vale a criatividade. São coisas que chamam a atenção do cliente”.

O gerente regional do Sebrae também enumera mais algumas sugestões de negócios: “Uma boa alternativa é investir no congelado, mingau, bisnagas congeladas da massa do bolo, coisas que permitam que as pessoas possam consumir esses produtos em outra época. Outra opção é inovar nos recheios do bolo. Assim, é necessário se adequar a demanda”.





CINCO DICAS IMPORTANTES PARA GANHAR DINHEIRO NO SÃO JOÃO

1. Entenda as tendências de mercado Crie produtos que atinjam o público que faz parte dessas tendências. Foque em um nicho específico e ofereça soluções de acordo com desejos e necessidades desse mercado.

2. Se antecipe Quanto antes, melhor. O consumidor precisa saber onde vai encontrar esses produtos e serviços juninos. Prepare-se para atender a demanda. É importante ser ágil nas respostas. Muitos clientes que compram esses produtos têm pressa e valorizam a disponibilidade imediata.

3. Inove Ainda que se trate de uma data tradicional, é possível adotar estratégias para ganhar da concorrência. A dica é oferecer algum produto ou serviço exclusivo. Que tal oferecer o serviço de maquiagem ao cliente que vai em busca do vestido ou criar um novo sabor de pamonha?

4. Valor agregado Se torne referência. Para que essa estratégia seja duradoura, além de rentável, é importante que ela esteja de acordo com os pontos fortes do empreendedor, seus valores e com o que ele gosta de fazer.

5. Praticidade e comodidade Desenvolva um processo de logística que agrade ao cliente, que faça com que ele tenha o produto em menor tempo possível e que esse produto chegue para ele no melhor grau de qualidade. Aposte na apresentação, embalagem e também em boas condições de pagamento.