Didática, Kelly Key ensina Gracyanne Barbosa a fazer sexo anal; veja aula

Interessada em informar sua amiga Gracyanne Barbosa e o público em geral, a cantora Kelly Key deu uma aula - EAD para respeitar a quarentena - sobre como fazer sexo anal. Kelly ensinou um método que facilita a busca por uma rota alternativa para estes momentos de intimidade.

Ao lado do marido Mico Freitas, a 'Barbie Girl' começou. "Você [Belo] bota um pedaço. Vai doer. Você espera pois aí o esfíncter interno irá relaxar, e aí sim estará pronto para 'vrau'. Daí quando já está dentro a vida é linda", explicou ela, demonstrando grande conhecimento anatômico.

Para fixar o conhecimento, Mico usou uma metáfora. "É igual ao banco em que você passa por duas portas antes de entrar. Primeiro vai com calma naquela giratória e depois pode ir sem medo", conclui.

Veja a aula:



há 10 anos eu ouvia kelly key cantando barbie girl



hoje eu tô aprendendo com ela a como dar bunda



stonks ?pic.twitter.com/X4AZ8bLshx — ????????????????៹ (@shinesjimin) April 14, 2020

Negando fogo?

Dentre os estudantes da turma, Gracyanne foi a que demonstrou mais interesse na aula. Belo, por sua vez, embora entusiasmado com o conhecimento recebido, não demonstrava o mesmo fervor de colocá-lo em prática com sua amada.

E esta questão do cantor não ser muito animado com a prática não vem de agora. Em 2016, por exemplo, Gracyanne revelou em entrevista ao programa Pânico que gosta de sexo anal, mas que Belo nem 'tchum'.

Durante a live, Gracy repetiu que o marido não gosta de sexo anal. "É diferente. Lógico que eu já usufruí", explicou Belo. "Eu tinha tanta vergonha de falar sobre isso. A Gracyanne que me ensinou que é uma coisa tão natural", ressaltou.

"Ele não gostava nem de conversar eu e ele sobre isso, muito menos de dar entrevista. Levei uma bronca absurda quando falei", revelou Gracyanne. "No começo, eu me sentia muito tímido de falar sobre isso. Me sentia até envergonhado", admitiu o pagodeiro.

Ao final da conversa, Kelly Key deu outra aula para o casal de amigos: ensinou como encontrar o ponto G da mulher com os dedos. "Aquele negócio que eu faço contigo com o meu membro", finalizou Belo, arrancando risadas de todos os presentes no bate-papo.