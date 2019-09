Dieckmann homenageia mãe, morta há um mês, cantando e tocando violão

A atriz Carolina Dieckmann, 41 anos, publicou na noite dessa quarta-feira (25), uma homenagem para sua mãe, Maíra, que faleceu há um mês. A atriz cantou e tocou no violão a música "Gatinha Manhosa", de Erasmo Carlos.

"Minha mãe ganhou esse disco do Erasmo Carlos em alguma circunstância que eu não me lembro, mas o que eu nunca esqueci foi ela botando para tocar na vitrola, inúmeras vezes", recordou. "Foi a primeira música que eu aprendi a cantar. E essa sempre foi a música dela", completou.

Maíra Dieckmann morreu em 25 de agosto, por causa não divulgada pela família. "Mãe. Sim, essa é a palavra que nunca mais eu vou dizer, porque hoje morreu meu colo. Porque nada mais de mal, ou de grave, poderia acontecer comigo, porque meu colo não está mais aqui", disse, na ocasião, a filha famosa.

"Minha mãe passou a vida dando colo: para qualquer um e para todos. A pessoa mais generosa que eu conheci, a mais doce, a que me treinou desde cedo a não brigar, a escolher o bem, a tentar sempre compreender o caminho, as escolhas e o lugar do outro. Os limites do outro. A deixar ir. O amor liberta, sempre."

A atriz também afirmou, na ocasião, não acreditar no que aconteceu e que Maíra faleceu enquanto dormia. "Eu estou devastada. Essa é a palavra que mais explica o que eu estou sentindo. Meu coração está queimando de dor. Mãe, a partir de hoje, eu vou morrer um pouco todo dia; de saudade. Te amo", disse em postagem feita há um mês. Veja.