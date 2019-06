Digital influencer é acusado de atirar em ex-sócio da banda Black Style

O empresário e digital influencer conhecido como Iuri Sheik é acusado de ter atirado contra um homem identificado como William Oliveira, 28 anos, que seria empresário e ex-proprietário da banda Black Style, na noite de domingo, em uma festa de paredão em Santo Antônio de Jesus,no Recôncavo Baiano. O caso aconteceu na Avenida Ruy Barbosa, próximo a um posto de gasolina.

De acordo com o ex-sócio, o produtor Roque Bispo, Will, como é conhecido, foi baleado no peito duas vezes. Ele já foi operado e segue internado, sedado, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Santo Antônio de Jesus, para onde foi socorrido. Ainda segundo informações, a vítima vai precisar passar por uma segunda cirurgia, que deve ser feita em até 48 horas.

A Secretaria de Segurança Pública informou, em nota, que testemunhas estão sendo ouvidas por policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) e diligências realizadas no intuito de localizar o autor do crime. O CORREIO tentou entrar em contato com o suspeito, mas não obteve êxito. O crime é investigado como tentativa de homicídio. Na rede social Instagram, Sheik possui 269 mil seguidores.

Uma testemunha contou ao CORREIO que foi tudo muito rápido: "Ele chegou no local dando um cavalo de pau, parou o carro, olhou para o cara e atirou. O povo ficou assustado e saiu correndo" conta.

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Militar (PM) informou que duas equipes do 14º Batalhão interromperam uma festa de paredão que acontecia na noite de domingo (23), no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus, solicitando aos proprietários dos veículos que o som fosse desligado. Cerca de 10 minutos depois, os policiais militares foram acionados para um local próximo a ocorrência, com a informação de disparos de arma de fogo após um desentendimento entre dois homens.

William foi baleado duas vezes no peito (Foto: Reprodução)

"As guarnições já encontraram a vítima atingida por dois disparos sendo socorrida pelo Samu e, em seguida, encaminhada para o Hospital Geral de Santo Antônio de Jesus. Segundo testemunhas, o autor do crime fugiu imediatamente do local no veículo particular. Os PMs realizaram diligências, mas o suspeito não foi encontrado".

'Nunca se deram bem'

O produtor Roque Bispo disse ao CORREIO que a vítima e o suspeito nunca se relacionaram bem. "Eu nunca entendi o porquê, mas não nunca se deram bem. Acredito que Sheik fez isso porque estava com muita cachaça na cabeça, não sei, não falei com ele depois disso", afirmou Roque, que diz ser amigo do suspeito.

Segundo ele, os dois moram em Salvador e teriam se encontrado, por acaso, em Santo Antônio de Jesus. Quanto à sociedade com o ferido, ele se limitou a dizer que Will já "não pertence mais à marca Black Style". O produtor também afirmou que Will mora no bairro do Cabula, em Salvador, e atualmente é proprietário de uma loja na entrada da Engomadeira.

"Eu não sei das motivações de Sheik, mas infelizmente quem anda por aí com uma arma não tem boas coisas na cabeça, né?", indadou, ao acrescentar que toda a família de Will já o acompanha no hospital. "Não sei bem como Sheik se identifica, ele é uma mistura de artista com empresário, faz essas coisas todas".

Prefeitura se manifesta

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus esclarece que o crime não aconteceu na área do evento "Melhor São João da Bahia", nem em área de nenhum outro evento realizado pela prefeitura.

A assessoria informou ainda que Sheik não foi convidado para festa junina da cidade pela prefeitura, que ele não fazia parte da lista de influenciadores digitais convidados para a festa e que ele teve acesso ao camarote do prefeito através de algum patrocinador.

A nota diz ainda que, desde o início dos festejos, um grande efetivo das Políciais Militares e Civis (inclusive à paisana), cerca de 140 seguranças privados, 40 profissionais de apoio, efetivo do Corpo de Bombeiros e 47 Brigadistas unem forças para garantir a segurança de quem curte o Melhor São João da Bahia.

Também são utilizados detectores de metais nas abordagens nos 3 acessos, rádio comunicadores, Caminhão Plataforma de Observação Elevada da Polícia Militar da Bahia, equipado com câmeras, elevados que favorecem a visualização do público de forma mais ampla, e, esse ano, mais uma vez, o circuito recebeu monitoramento via câmeras.