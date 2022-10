A ex-presidente Dilma Roussef vai desembarcar em Salvador nesta sexta-feira (21). Ela vai realizar uma caminhada em Itinga, em Lauro de Freitas, onde acontecerá o Comício de Mulheres.

Antes, Dilma vai conversar com a imprensa baiana na plataforma da Estação de Metrô Aeroporto.

Junto com a ex mandatária no Comício, estarão Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao Governo do Estado, e o senador Jaques Wagner.