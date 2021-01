Dilma diz que recusou convite de Doria para se vacinar: 'não vou furar a fila'

A ex-presidente Dilma Rousseff se recusou a furar a fila e não aceitou o convite do governador de São Paulo, João Doria (PSDB) para ser vacinada durante um evento que vai acontecer no próximo dia 25.

"É inaceitável 'furar a fila', que deve ser estritamente respeitada por todos os brasileiros", afirmou Dilma, por meio de nota publicada em seu site. "Agradeço, mas diante das circunstâncias tenho o dever de recusar a oferta, por razões éticas e de justiça", disse a petista.

Entretanto, a assessoria de imprensa do governo de São Paulo informou que o convite é para um evento em defesa da vacinação, e não para que os convidados sejam vacinados. "O governador João Doria convidou os ex-presidentes da República para um ato em defesa da vida e da importância da vacina contra o novo coronavírus, no dia do aniversário da cidade de São Paulo (25/1), no Palácio dos Bandeirantes. O evento vai defender a importância da imunização contra a covid-19. Ele terá caráter humanitário e apartidário. Os ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer já confirmaram presença. O primeiro participará remotamente. Foram convidados ainda os ex-presidentes Fernando Collor, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que ainda não responderam ao convite", comunicou o governo paulista.

"Aguardarei pacientemente a minha vez e quero adiantar que já estou com o braço estendido para receber a Coronavac", completou a ex-presidente.