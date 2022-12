Dilsinho é anunciado no Festival Virada Salvador, que terá dois palcos simultâneos

O cantor Dilsinho é a nova atração anunciada pela Prefeitura para tocar no dia 29 de dezembro no Festival Virada Salvador. O cantor carioca se apresenta no segundo dia do Festival e traz o pagode romântico para diversificar ainda mais a grade de atrações do evento.

"Até o início do Festival estaremos pensando e planejando novidades e garantindo que Salvador terá o maior réveillon do país. A nossa grade está fantástica e agora é contar os dias pra gente celebrar juntos", anunciou o prefeito Bruno Reis durante entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

O Festival Virada Salvador acontece entre os dias 28 de dezembro e 1° de janeiro na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Ao todo, o evento contará com dezenas de atrações que se revezarão em dois palcos simultâneos, além de duas rodas gigantes, tirolesa, carrossel, discovery, feira de artesanatos e espaço gastronômico.

"Estamos a todo vapor organizando essa que é a maior festa de final de ano do Brasil. Os melhores artistas do mercado nacional estarão aqui e Dilsinho chega pra abrilhantar ainda mais nossa programação", destacou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

O Festival Virada Salvador é realizado pela Prefeitura de Salvador e tem patrocínio da Brahma, Bradesco e Chandon.

