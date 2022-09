Dionísio faz golaço de voleio durante treino do Vitória; assista

O Vitória treinou nesta sexta-feira (16) de olho no jogo de domingo contra o Figueirense, pela penúltima rodada do quadrangular decisivo da Série C. E uma jogada chamou atenção durante o treino de cruzamentos e finalização que os jogadores fizeram, sob comando de João Burse.

O meio-campista Dionísio marcou um belo gol de voleio, aproveitando cruzamento da direita feito por Alemão. A cena foi compartilhada pelo Vitória nas redes sociais. Assista:

Seguimos com a preparação pra domingo. Treino de finalização e golaço de @dionisioneto94. Vamos pra cima, Leão! ⚽️????⚫️ pic.twitter.com/f9oF4dmdo7 — EC Vitória (@ECVitoria) September 16, 2022

Vencer o Figueirense é fundamental para o rubro-negro, que está em terceiro lugar no Grupo C, com cinco pontos, um a menos do que o próximo adversário. Só os dois primeiros colocados garantirão o acesso à Série B de 2023. O ABC lidera a chave com oito pontos. O Paysandu é o lanterna, com três.

A partida desse domingo começa às 16h, no Barradão.