Diplo aluga mansão para passar o Carnaval em Salvador

Trio com Diplo (22) sairá no sábado, por volta das 20h, no circuito Barra-Ondina (foto/divulgação)

O DJ e produtor musical norte-americano Diplo vai passar o Carnaval em Salvador. Por aqui, ficará hospedado em um dos imóveis mais bonitos da cidade: uma casa projetada pelo arquiteto Márcio Kogan, em um condomínio, em Ondina. A mansão é de altíssimo padrão e conta com 690m2 de área construída, além de novíssimos dispositivos que possibilitam a otimização do gasto de energia.

Durante a temporada carnavalesca, a casa temporária de Diplo terá produtos da Fazenda Futuro, primeira foodtech brasileira a criar carne à base de plantas idênticas a animal.

DJ e produtor americano esteve no Camarote Salvador no ano passado (foto/Caio Duran e Ali Karakas/divulgação)

Lembrando que o DJ e seu grupo Major Lazer saem com trio eletrônico, neste sábado, a partir das 20h15, no circuito Barra-Ondina, junto com banda baiana ÀTTØØXXÁ e o duo paulista TropKillaz. “A energia das ruas da Bahia é incomparável. Este ano, estaremos com novas e muitas surpresas, trazendo influências musicais de todo o planeta para a maior e mais mágica festa de rua do mundo”, nos disse Diplo.

Entrevista - Baby do Brasil

A presença de Baby do Brasil torna ainda mais completa as comemorações dos 70 Anos do Trio Elétrico, completados este ano. Convidada especial para a festa, a primeira mulher a cantar no trio elétrico vai se apresentar neste domingo, a partir das 17h30, no pôr do sol da Praça Castro Alves.

“É com muita honra e emoção que comemoro os 70 Anos do Trio Elétrico, como a primeira cantora de trio, na Praça Castro Alves, onde tudo começou”, nos disse a cantora, que promete balançar o chão da praça com um repertório que traça a sua trajetória na folia da Bahia, desde os Novos Baianos até os dias atuais. Abaixo, um bate-papo exclusivo!

Baby do Brasil fará show domingo (23) na Praça Castro Alves (foto/Marcos Hermes)

Alô Alô – Baby, você está preparando alguma homenagem especial para o show de domingo?

Baby do Brasil – Sim, estou preparando uma homenagem e priorizando o meu repertório da época da criação do trio elétrico, para que nessa comemoração histórica possamos resgatar a música de qualidade que sempre fizemos no Carnaval da Bahia.

Alô Alô – Qual será sua agenda após o Carnaval?

Baby do Brasil – Logo após o Carnaval, vou me concentrar totalmente na nova turnê“ Baby2020”. Faremos shows no dia 24 de abril no Vivo Rio, 1 de maio no Tom Brasil (São Paulo) e 9 de maio, no Teatro Castro Alves, em Salvador.

Alô Alô – Quando está na capital baiana, quais programas gosta de fazer?

Baby do Brasil – Amo ver o mar da Bahia, tomar sorvete de tapioca, encontrar meus amigos queridos e ir aos restaurantes veganos, japoneses e baianos.

Pista elétrica - O Camarote Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, terá shows da cantora Illy, com participações de Majur, Hiran, Nara Couto, Gilsons e Afrocidade. Além disso, o espaço contará com uma cabine suspensa, que será batizada como Pista Elétrica, onde o baiano DJ Ubunto receberá o Bahia Bass, MiniStereo Publico e Batekoo. “É importante ter diferentes tipos de sons das ruas da cidade ecoando nos altos falantes do Expresso”, nos disse Andrea Franco, que está responsável pela curadoria dos artistas.

Folia - A Estalo Promoções, empresa que atua há 14 anos no setor de live marketing, está lançando uma série de ativações para seus clientes em algumas das principais capitais da folia, como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Olinda. A agência, que é comandada pelos sócios e irmãos Tiago e Maíra Holtz, desenvolveu diversas ações exclusivas, inclusive a concepção criativa, execução cenográfica e comunicação visual do trio de Anitta.

Comissão de frente - Já em clima de Carnaval, os executivos da Premium Entretenimento, empresa que promove o Camarote Salvador 2020, reuniu um grupo de jornalistas, ontem à noite, para apresentar em primeira mão a estrutura do famoso camarote, localizado no Circuito Barra-Ondina. Carlos Pazetto, responsável pela direção artística, e Marcelo Checon, que executa o projeto cenográfico do espaço, também estiveram presentes. O Salvador começa a funcionar hoje e vai até a próxima terça-feira.

Homenagem - A atriz, produtora e empresária Paula Lavigne deve receber o título de cidadã baiana entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A proposta é do deputado estadual Marcelino Galo, que já havia sugerido outra homenagem a ela, a entrega da Comenda 2 de Julho, mais alta honraria da ALBA. Nascida no Rio de Janeiro, Paula Lavigne é casada com o cantor Caetano Veloso. Ao justificar a homenagem, Galo ressalta que a Paula tornou-se atriz, mas foi como produtora que construiu uma carreira sólida e tornou-se uma das mais bem sucedidas empresárias da cultura brasileira.