Diplomata brasileiro que acompanhou Bolsonaro tem coronavírus, anuncia Embaixada

A Embaixada do Brasil em Washington anunciou na noite desta sexta-feira (13) que o encarregado de negócios, o embaixador Nestor Forster, teve diagnóstico positivo para a Covid-19.

Forster – escolhido para ser o embaixador do Brasil nos EUA – prolongará sua quarentena, imposta por conta própria como medida de precaução, por mais duas semanas.

Ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro em eventos nos Estados Unidos no último final de semana, inclusive em Mar-a-Lago, durante o jantar oferecido pelo presidente americano, Donald Trump. Mas, segundo a embaixada brasileira, sentou-se em um lugar à mesa longe do presidente dos EUA.

Nestor Forster e senador Nelsinho Trad (PSD-MS), ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do presidente, Jair Bolsonaro (Alan Santos/Presidência da República)

Nestor Forster e senador Nelsinho Trad (PSD-MS), ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do presidente, Jair Bolsonaro (Alan Santos/Presidência da República)

Forster é o terceiro membro da comitiva brasileira que esteve no jantar de Trump a confirmar contágio pelo coronavírus, após o secretário de Comunicação do Planalto, Fabio Wajngarten, que está em quarentena domiciliar, e o senador Nelsinho Trad.

O presidente Bolsonaro realizou um teste para saber se tinha o coronavírus, e nesta sexta-feira anunciou em redes sociais que o resultado foi negativo. Em seguida, deixou a residência oficial do Palácio da Alvorada no início da tarde e voltou a trabalhar no Palácio do Planalto. Ele fará um novo teste na próxima semana.

Clique aqui para saber tudo sobre o coronavírus com informações confirmadas pelo jornal CORREIO