Dira Paes posa de biquíni em protesto pela democratização do acesso ao cinema

Aos 50 anos, Dira Paes provou que continua uma beldade ao surgir usando um biquíni num clique compartilhado em seu Instagram. A foto, porém, foi usada para a atriz "protestar" em prol do tema escolhido para a redação do Enem deste ano. "Pela democratização do acesso ao cinema no Brasil.

"Pela democratização do acesso ao cinema no Brasil. Viva o cinema brasileiro", escreveu ela na legenda.

Diversos amigos famosos de Dira a elogiaram. "Deusa", escreveu Drica Moraes. "Muito maravilhosa", comentou Silvero Pereira. "Gata", disse Mônica Martelli.