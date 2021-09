Diretor baiano fala sobre representatividade no audiovisual: 'mudou muito'; veja

A representatividade nas diversas áreas de atuação é uma luta constante desde o início do movimento negro. Em campos como o cinema e a televisão, essa batalha não é diferente. Nos últimos anos, o mercado audiovisual tem tido um crescimento nas produções com protagonistas, produtores e diretores negros, como explica o cineasta, produtor, roteirista e CEO da produtora baiana Ori Imagem e Som, Ailton Pinheiro.

O diretor também lembra das questões mercadológicas dessa mudança, sem deixar de ressaltar a importância da busca por esse espaço. Ailton ainda comenta sobre produções que estão em alta, fala sobre seu mais recente projeto com uma equipe 100% negra e outros fatores sobre a representatividade negra no quadro #palavradeespecialista nas redes sociais do CORREIO. Confira.

