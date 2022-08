Diretor da Prefeitura de Feira de Santana é acusado de assédio

A prefeitura de Feira de Santana abriu uma sindicância para apurar uma acusação de assédio envolvendo o diretor do Departamento de Gestão de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração da cidade. Segundo a gestão, a portaria foi publicada no Diário Oficial Eletrônico na terça-feira (16).

A pasta não deu detalhes sobre o ocorrido, mas o diretor teria mantido um diálogo com palavras obscenas com a funcionária, segundo o Blog do Velame. Ela teria chegado ao departamento gripada e passou a ser alvo do chefe, que comentou, na frente de outros funcionários, qual seria o remédio para a tosse da vítima. Ele usou uma palavra que mistura xarope com outra que faz referência chula ao órgão genital masculino.

O diretor tem queixas contra ele na Ouvidoria da Prefeitura. Ao menos quatro servidores relataram que formalizaram denúncias na Prefeitura sobre o comportamento do servidor, mas nunca obtiveram retorno. Ainda de acordo com o portal, ele também já questionou a uma funcionária se o namorado dela “era fraco porque ela não teria engravidado ainda”. “Se ele for fraco eu faço um filho em você”.



Agosto Lilás

Apesar do caso ter ocorrido em Feira de Santana, em Salvador, a mulher que for vítima de assédio é amparada pela lei nº 9.582/2021, conhecida como Lei do Assédio. A central 156, que concentra os serviços da prefeitura, passou a contar com uma área específica para tratar desses casos. Além disso, quem importunar uma mulher, em espaço público ou privado, pode ter que pagar R$ 20 mil em multa ao município.



O anúncio foi feito junto com outras medidas para o Agosto Lilás, mês de enfretamento a violência contra a mulher. Depois de discar o 156, a vítima deve escolher a opção 9 do menu, que trata da violência contra a mulher, e clicar em 4 para fazer a denúncia.



Em agosto, haverá ações para capacitar e conscientizar, homens e mulheres, sobre a violência de gênero, a exemplo da Capacitação do Alerta Salvador na Guarda Civil Municipal, na Avenida San Martin, na próxima segunda-feira (22) e Aula de Defesa Pessoal para Mulheres na praça do Shopping Center Lapa. entre os dias 22 a 27.