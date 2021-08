Diretor de farmacêutica que bancou anúncios de remédio ineficaz depõe na CPI

Começou pouco depois das 10h15 desta quarta-feira (11) a sessão da CPI da Covid que escuta Jailton Batista, diretor da farmacêutica Vitamedic. A empresa bancou anúncios publicitários defendendo uso de medicamentos ineficazes para o tratamento da covid.

Segundo dados enviados pela empresa à CPI, a produção e o faturamento com a venda da ivermectina aumentou muito na pandemia. A intenção da CPI é saber se a empresa autou de maneira irregular para lucrar com a defesa do medicamento feita por autoridades como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde à CPI informava que os medicamentos usados no "kit-covid", incluindo a ivermectina, não deveria ser utializado em pacientes hospitalizados com a doença.

O documento é uma nota técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema de Saúde (Conitec), que afirma que os medicamentos foram testados e não trouxeram benefícios clínicos.