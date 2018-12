Diretor de universidade morre após ser agredido dentro da instituição

O diretor de uma unidade da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) morreu após ser agredido dentro da instituição por um professor. Sérgio Roberto Ferreira, 60 anos, foi encontrado com ferimentos na noite desta quinta-feira (20).

A família da vítima relatou que ele saiu de casa após receber a ligação de um professor que pediu um encontro para que eles pudessem se encontrar. "No local do crime havia sinais de possível luta corporal e também um papel no qual continha uma advertência para o referido professor", diz trecho do boletim de ocorrência.

O suspeito de ter cometido as agressões foi preso em Teodoro Sampaio, em São Paulo. Com ele, a polícia encontrou um machado, e ele confessou o crime.

A universidade decretou luto de três dias e divulgou nota de pesar. Leia na íntegra:

"É com imenso pesar que a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) comunica a morte do professor Sérgio Roberto Ferreira, diretor do Campus de Cornélio Procópio. O professor faleceu por volta das 20h desta quinta-feira, dia 20 de dezembro, vítima de possível homicídio. A morte está sendo investigada pela Polícia Civil do município.

A UENP decreta luto oficial de três dias em homenagem à memória do diretor Sérgio Roberto Ferreira, que desde 1990, atuava como docente do curso de Administração, do qual por diversas vezes esteve como coordenador e chefe de departamento. Atualmente, o professor estava cumprindo o segundo mandato como diretor do Campus de Cornélio Procópio.

A Universidade ainda não possui informações sobre horário e local do velório que deverá acontecer nesta sexta-feira, 21 de dezembro, em Cornélio Procópio. A UENP presta condolências à família e amigos do professor".