Diretor do Vitória nega comemoração após afastamento de Paulo Carneiro

Um áudio vazado nas redes sociais, gravado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, afirmava que os jogadores do elenco festejaram o afastamento do presidente Paulo Carneiro. O fato, porém, foi negado pelo diretor de futebol do clube, Alex Brasil.

Em entrevista nesta quinta-feira (9), o dirigente desmentiu os rumores. Segundo Alex, os atletas comemoraram, mas não o afastamento do presidente e sim o “bicho” negociado com eles. No último sábado (4), o Vitória venceu o Operário-PR, fora de casa, por 1x0, com gol de Mateus Moraes.

"Dessa questão que foi colocada, de os jogadores terem comemorado, pelo contrário, não houve nada disso. Eu posso afirmar, garantir, isso a vocês. O que houve, realmente, foi prometida uma premiação pela vitória, e os jogadores, após a partida, ainda brincaram comigo que essa premiação eu que teria que pagar. Mas foi a única, de forma descontraída, que aconteceu isso. Nada além disso. A gente está preocupado, neste momento, em justamente sair dessa situação incômoda, com muito trabalho", disse Alex.

Paulo Carneiro foi afastado por 60 dias, motivado por indícios de gestão temerária. O período é para que possíveis irregularidades na gestão sejam apuradas. Apesar do Vitória estar em um momento com os bastidores movimentados, Alex Brasil afirmou que os jogadores estão sendo 'blindados'.

"As questões políticas, é claro que a gente tem blindado o vestiário. Nesse momento, acho importante todos se unirem, para dar tranquilidade para esse elenco. Acho que o Vitória precisa de união. É isso que a gente vem passando, juntamente com a comissão técnica e todo o estafe do clube. O Vitória está focado exclusivamente no campo. E essas questões políticas a gente deixa para as pessoas capacitadas analisarem".

O diretor, aliás, também comentou sobre o pagamento do bicho aos jogadores, mesmo que o Vitória esteja em situação delicada na tabela da Série B. O time está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 23 pontos. É a mesma pontuação do Vila Nova, o primeiro fora do Z4, mas o Leão perde nos critérios de desempate.

"Isso é cultural do nosso país. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora do país. São jogos espontâneos que se paga bicho lá fora. Aqui, é cultura do nosso país isso. Dar uma gratificação espontânea vindo do clube. É cultural, não tem como ser mudado. Isso já é de muitos anos. E vocês, com a experiência que têm, podem ver. Isso ocorre, é natural essa gratificação. Foi prometido isso para os atletas. Eu acho que faz parte do nosso futebol. Claro que não é nessa situação que nós gostaríamos de estar, porém, se for pegar números, esse segundo turno tem sido melhor do que o nosso primeiro. É com esse intuito que nós vamos até o final da competição", comentou Alex.

Veja outros trechos da entrevista de Alex Brasil:

Como os jogadores estão reagindo?

Eu posso te garantir que os atletas estão muito tranquilos e focados em tirar o Vitória dessa situação. Desde a minha chegada, em março, eu tenho visto um grupo de trabalho muito comprometido com a instituição. Claro que o Vitória, nesse momento, precisa de união. União, que eu digo, para melhoria da questão financeira do clube, união para tirar o time dessa situação incômoda que se encontra. União para planejar o futuro dessa instituição centenária, que é um dos grandes clubes do nosso futebol. Nesse momento, eu posso garantir ao torcedor que não está faltando trabalho, entrega dos atletas, da comissão, de todos os funcionários. Unidos exclusivamente em sair dessa situação. É esse o objetivo de todos.

Situação com Ramon Menezes

Eu tenho que enaltecer as pessoas que trabalharam aqui comigo. Rodrigo Chagas, que é um profissional da mais alta capacidade, que eu já conheço há mais de vinte anos. Que se entregou aqui desde ano passado. E o próprio Ramon, que foi um grande profissional, que eu tive o prazer, o privilégio, de trabalhar juntamente com seu adjunto. Mas essa questão é jurídica. Essa é uma coisa que está sendo tratada. Um procedimento o fato de você retirá-lo do BID, para o profissional poder seguir a sua carreira. É uma das coisas que ocorre naturalmente. Mas é uma questão jurídica, que é tradada internamente. Eu posso deixar bem claro que todos os profissionais que aqui passaram e se dedicaram bastante, deram ser melhor para instituição.

Divulgar lista de relacionados?

As coisas aqui, eu nunca vivenciei uma situação como essa, como vaza informação. A lista de convocados, para um clube como o Remo, que nós vamos enfrentar amanhã, você ter determinados jogadores já selecionados, facilita muito o trabalho do adversário. Assim como nós também, quando vamos jogar, facilitaria muito termos a relação dos atletas que estão relacionados para partida. Esse é um dos motivos pelo qual a gente não informa isso, em site oficial. É uma rotina. Porém, acho que vem vazando muitas coisas dentro do clube, principalmente em relação a escalações, a convocações. É uma coisa muito preocupante, que, infelizmente, a gente não tem controle disso. Mas eu acho que a gente vai trabalhar para que as coisas fiquem um pouco mais sigilosas. Que isso não venha a atrapalhar o trabalho, porque qualquer informação dada hoje pela internet, sempre é uma arma a mais ao adversário. Por esse motivo que a gente não informa. Eu acho que, mesmo não informando, as informações têm vazado, e vocês têm conhecimento de praticamente tudo que ocorre aqui dentro.