Diretora da Moura Dubeux revela que 'novo Pestana' será lançado no início de 23

Nesta segunda-feira (12), lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação estiveram reunidos, no Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia, em Salvador. Com palestra de Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano, e apresentação da cantora Bebel Gilberto, o evento contou com participação de grandes marcas, como a Moura Dubeux, que anunciou o lançamento do novo empreendimento no antigo Hotel Pestana para o início de 2023 – antes a previsão era para o segundo semestre do mesmo ano.

“A Moura Dubeux há muito tempo se posiciona como uma empresa baiana. Apesar de ter surgido em Pernambuco, hoje somos uma empresa nordestina. Então, eventos como esse, que são relevantes para a cidade, para a gente é muito importante estar. Temos trabalhado bons produtos por aqui, inclusive o Pestana, que não é novidade, mas estamos planejando o lançamento já para o início do próximo ano. Temos outros projetos para 2023 que ainda não posso falar”, conta Eduarda Dubeux, gerente de marketing e vendas da construtora que atua há mais de 35 anos no Nordeste.

O imóvel que abrigou o Hotel Pestana, situado no Rio Vermelho, será totalmente requalificado e terá sua operação reativada. O empreendimento tem investimento previsto de mais de R$280 milhões, com geração de mais de 300 empregos diretos.

