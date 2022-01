Diretores de cadeia são exonerados após liberar farra sexual entre detentos e visitantes

A "farra sexual" realizada entre presos e mulheres visitantes da Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho (Bangu 4), no último dia 23, rendeu a exoneração de dois diretores da unidade nesta terça-feira (11). A situação foi descoberta depois de uma acusação feita no Disque-Denúncia que cita "conivência total dos guardas e direção" do presídio.

Um chefe de segurança também deixou o cargo. Há a suspeita de que os policiais penais tenham recebido propina, de acordo com o G1.

O juiz Bruno Monteiro Rullière, responsável pela investigação, destacou que a Secretaria de Administração Penitenciária só abriu o procedimento administrativo disciplinar no dia 5 de janeiro, um dia após a divulgação da denúncia anônima.

Segundo a denúncia anônima, alguns presos cederam a visita íntima também em troca de dinheiro pago pelo o que ele chama de "patrões".

"Esses presos citados não possuem visita íntima e não teriam em tese direito", escreve ele. "Só que na atualmente na Seap o dinheiro compra até liberdade", afirma a denúncia. Os presos que participaram, segundo as investigações, foram membros do Terceiro Comando Puro, incluindo chefes da facção criminosa.

Imagens mostram que pelo menos 27 mulheres estiveram na galeria destinada às visitas íntimas.