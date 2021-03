Dirigentes da rede de saúde detectam sinais de recuo nos índices da pandemia

Quase um mês após o endurecimento das medidas restritivas, dirigentes da rede de saúde em Salvador detectaram movimentos de recuo ou de estagnação nos índices da pandemia. O mais evidente deles é a queda gradual do chamado fator RT, que mede o quanto um indivíduo pode infectar outros e mostra os níveis de aceleração da doença. Há cerca de duas semanas, a taxa era de 1,26, caiu para pouco mais de 1,10 dias depois e, agora, está estimada em 1,06, de acordo com projeções preliminares. Embora o fator RT permaneça acima de 1, o que caracteriza contágio sem controle, a curva em trajetória descendente e a manutenção do bloqueio parcial tendem a empurrá-lo para baixo em curto prazo.

Platô na curva

As restrições mais duras ainda não conseguiram, até o momento, descomprimir a rede pública de saúde da capital, mas os números apontam estabilização na fila de pacientes à espera de UTI ou leito clínico nos hospitais. Hoje, a soma diária varia de 90 a no máximo 115, com perspectiva de reversão para breve.

Pingos de alívio

Os sinais de regressão também foram confirmados à Satélite por dirigentes de hospitais privados da capital que entraram em colapso recentemente ou estiveram bem perto dele. Em conversas reservadas, disseram que foi identificada uma discreta redução no percentual de internados com quadro grave ou moderado, após semanas de lockdown parcial e toque de recolher em Salvador.

Quem avisa...

Parlamentares baianos de partidos aliados ao governo Jair Bolsonaro no Congresso acham que o presidente corre sério risco de ser emparedado caso insista na postura considerada errática diante das crises sanitária e econômica. A interlocutores do Planalto, lembraram que políticos até chegam à beira do precipício ao lado de presidentes, mas dificilmente se atiram junto com eles.

Carta na mesa

Entre cardeais do centro, é crescente a convergência em torno de Ciro Gomes (PDT) como nome ideal para unir o campo contra Bolsonaro e o ex-presidente Lula (PT) em 2022. Sobretudo, ante a rejeição do empresariado aos dois nomes.

Sonoro não

Relator da Faroeste no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Og Fernandes negou recurso da defesa do desembargador Gesivaldo Britto e o manteve afastado do cargo por mais um ano. “Não é recomendável permitir que o denunciado reassuma as atividades neste momento, pois seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia”, destacou Fernandes na decisão.

Acerto de conta

A Comissão de Orçamento do Congresso vai julgar depois de amanhã se acata a recomendação do TCU para paralisar obras do lote 5 da BR-116 na Bahia e reter verbas destinadas à construção do trecho da BR-235 no estado. Para o TCU, há irregularidades graves em ambas, incluindo superfaturamento.