Disque Aglomeração do TRE-BA recebeu mais de 1,7 mil denúncias

O Disque-Aglomeração recebeu 1.727 denúncias de concentração de pessoas em atos de campanha desde 31/10, quando foi lançado, até este domingo (15) de votações. Apenas neste domingo, foram registradas 39 queixas, das quais 9 tiveram decisões proferidas. Os dados foram apresentados pela ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Até às 18h, o canal da ouvidoria recebeu denúncias de todas as regiões do estado. Os cinco municípios mais denunciados por aglomerações foram Poções (13); Salvador (8); Valente (3); Maracás (3) e Valença (2).

Foram registradas 79 ocorrências envolvendo não-candidatos. Destas, em quatro casos houve prisão por transporte irregular de eleitor (uma em Porto Seguro e outra em Pau Brasil) e propaganda irregular (uma em Ipiaú e outra Ibirataia).

Até às 16h deste domingo (15), de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 78 das 27.090 urnas eletrônicas utilizadas nas Eleições Municipais, na Bahia, foram substituídas, representando 0,25% do total.

As substituições ocorreram nas seguintes cidades: Salvador (20), Feira de Santana (3), Seabra (3), Jequié (4), Chorrochó (1), Santo Estevão (2), Itaberaba (1), Araci (1), Vitória da Conquista (4), Barra do Choça (2), Anguera (1), Formosa do Rio Preto (1), Alagoinhas (2), Santo Estevão (1), Abaré (1), Biritinga (1), Guanambi (1), Serrinha (1), Nova Fátima (1), Barra da Estiva (2), Coronel João Sá (1), Barrocas (1), Mortugaba (1), Teofilândia (1), Cristópolis (1), Barra do Mendes (1), Itororó (1), Itajú do Colônia (1), Jaguaquara (2), Ipirá (1) e Itabuna (1), Nova Redenção (1), Cipó (2), Jeremoabo (2), Andaraí (2), Luiz Eduardo Magalhães (3), Retirolândia (2), Araci (1) e Barreiras (1).