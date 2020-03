Disque Coronavírus: Estudantes de medicina atendem população gratuitamente

O Disque Coronavírus foi criado para prestar orientação e esclarecimentos à população, com rapidez e agilidade, durante a pandemia do novo coronavírus. O serviço lançado pelo Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Ufba e a Fiocruz, faz parte do Plano de Ação de Enfrentamento ao Covid-19.

Estudantes do quinto e sexto ano de medicina, supervisionados por médicos, poderão ser contatados gratuitamente pelo número 155, para auxiliar a população e evitar a circulação de pessoas que não precisam de atendimento em unidades de saúde.

Médica por formação, a secretária da Secti, Adélia Pinheiro revela que já são mais de 1200 estudantes voluntariados para esta ação. “Cada grupo de dez estudantes tem a supervisão de um médico residente ou não residente, todos voluntários, que aderiram por inscrição", explica Adélia, que faz parte do grupo de trabalho do Governo da Bahia no enfrentamento ao Covid-19.

"No momento, temos, aproximadamente, 1200 estudantes e 70 médicos. Durante os trabalhos de planejamento, contamos com a participação de um conselheiro do Cremeb para acompanhar e opinar sobre as questões atinentes ao exercício profissional”, completa a profissional.

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, explica o funcionamento do serviço. Segundo ele, a população liga para o número 155, que foi disponibilizado após solicitação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e é atendida por um estudante de medicina "devidamente capacitado".

O estudante escuta a demanda e faz a orientação, de acordo com o protocolo oficial adotado pela Sesab e Ministério da Saúde. "Ao receber essa ligação, o estudante alimenta uma plataforma e esse dado é utilizado para os registros na área de saúde para auxiliar na gestão e na assistência à saúde”, completa Fábio Vilas-Boas.

O Disque Coronavírus é um serviço gratuito, idealizado pela Fiocruz e UFBA, recebeu apoio do Governo do Estado, através das Secretarias de Saúde (Sesab), de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), do Planejamento (Seplan) e da Infraestrutura (Seinfra). Também aderiram à ação as quatro universidades estaduais (Uneb, Uesc, Uefs e Uesb), a Escola Bahiana de Medicina, a FTC Salvador, a Unifacs, a UFRB e a Fesftech.

Os estudantes das instituições citadas, bem como os médicos supervisores, serão certificados pelo serviço. Aqueles que possuam interesse em se voluntariar, devem procurar as coordenações das respectivas universidades parceiras nesta ação.