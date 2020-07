Divaldo Franco, líder da Mansão do Caminho, está internado no Sírio Libanês para cirurgia

O médium baiano Divaldo Franco, fundador da Mansão do Caminho, deu entrada, nesta segunda-feira (27), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para exames pré-operatórios. O orador espírita, que tem 93 anos, passará por uma cirurgia de correção de três hérnias de disco, problema que afeta a coluna.

De acordo com o centro espírita, o estado de saúde dele é estável e o médium, inclusive, agradeceu às orações de amigos pela sua saúde. Conforme noticiou o G1, o diretor das Obras Sociais Mansão do Caminho, Mário Sergio Almeida, informou que o médium sentiu dores, mas não apresenta complicações de saúde. A cirurgia deve ser feita já nesta terça-feira (28).

Segundo um voluntário da casa, a operação é para solucionar um antigo problema de dores no nervo ciático.

Em maio deste ano, na véspera de seu aniversário, Divaldo Franco lançou o livro Vidas Vazias, ditado por sua guia espiritual Joanna de ngelis. Como em todas as suas mais de 250 obras, a renda das vendas é revertida para as Obras Sociais Mansão do Caminho, entre os bairros de São Marcos e Pau da Limas, em Salvador. Fundada em 1952 por Divaldo Franco e Nilson Pereira, a instituição atende diariamente cerca de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.