Divaldo Franco promove Live pela Paz com participações de Ivete e Carlinhos Brown

Estrelas da música brasileira, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown participam no próximo sábado (19), a partir das 19h30, da Live Especial pela Paz, promovida pelo humanista e líder espírita Divaldo Franco.

A transmissão ocorrerá pelo Youtube, Facebook e Instagram do fundador da Mansão do Caminho, entidade beneficente fundada por Franco, com sede no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

A ação integra o Movimento Você é a Paz, idealizado por Divaldo Franco, que consiste numa iniciativa sem caráter religioso ou político, mobilizada pelo ideal de uma vivência pacífica entre pessoas e nações, buscando levá-las a uma reflexão profunda sobre a necessidade de renovação dos sentimentos e mudança de comportamento.

Com sua primeira edição realizada em 1998, em Salvador, atualmente o movimento ocorre em mais de 75 cidades de 10 países diferentes. No Brasil, acontece em 58 municípios de 12 estados.