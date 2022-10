Diversão para todos os gostos: Comerciários aproveitam feriado no Sesc Piatã

Se deu sol e é feriado de dia dos comerciários, o destino de muitos profissionais da categoria em Salvador é o clube Serviço Social do Comércio (Sesc-Piatã). Essa é uma máxima que foi reafirmada nesta segunda-feira (17) e já é praticamente tradição para o comerciário Joedson Moura, 53, que aproveitou a programação diversificada do clube para descansar e levar a família para se divertir.

“Eu sempre vim para o Sesc e é uma coisa boa. É sempre divertido e alegra os meninos, que estavam por aí correndo. Eu sempre fico aqui na cadeira. Só vim para relaxar, vou tomar um banhozinho e curtir o show daqui”, afirmou.

Com aproximadamente 80 mil comerciários registrados em Salvador, havia atividades para todos os gostos. Segundo Kelsor Fernandes, presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), o objetivo da programação é justamente promover diversão para a categoria.

“O Sesc é uma entidade que é montada para o atendimento ao comerciário. Nós temos várias atividades e serviços que são prestados ao longo do ano, e hoje é um dia especial. Nada mais justo do que prestigiar quem ajuda o empresário e o comércio durante o ano todo”, declarou.

Fazendo valer a oportunidade de sair da rotina, a auxiliar de dentista Márcia Luzia Santana, 40, aproveitou a manhã na piscina com a filha. “A programação está perfeita. Eu amei. Minha filha já se divertiu e interagiu. Para mim, a melhor parte é a diversão e o sol”.

Já a pequena Cristal Santana, 7, filha de Márcia, apontou que a caça ao tesouro foi a atividade que mais gostou. “É legal e fomos caçando um bocado de coisa para ganhar um prêmio. Eu ganhei uma moeda de ouro e vou comer porque é de chocolate”, vibrou.

Para a criançada, além da aula de hidroginástica, caça ao tesouro e dança na piscina, o clube ofereceu jogos de campo e de salão. Os pais ainda aproveitaram para levar os pequenos nos stands com mostras de serviços do Sesc, onde receberam orientações relacionadas à saúde.

A ação do clube foi elogiada pelo comerciário Antony Araújo, 58, que teve a oportunidade de conscientizar sua filha sobre a importância dos cuidados bucais. “Ela chora para poder não escovar os dentes, mas a iniciativa fez com que aprendesse”, apontou.

Para quem buscava agitação, uma das alternativas foram os shows. No palco montado na área verde do clube, enquanto as bandas Baba de Moça e Voa Dois não se apresentavam, a aposentada Ana Maria dos Santos, 75, dançou com a música eletrônica. Depois de 37 anos de trabalho, ela conta que tudo que quer agora é se distrair.

“Eu sempre venho aqui no feriado. Antes eu trabalhava e tinha aquela turma, agora eu me arrumo e venho sozinha. Estou me distraindo, dançar para mim é vida. Sem música, para mim, não está com nada”, salientou ela, que prometeu ir embora apenas quando os shows terminassem.

Diferente de Ana Maria, o operador de câmera fria Isaías da Silva, 31, não pôde ficar até o fim da programação. No entanto, isso não foi motivo suficiente para impedir que ele aproveitasse o tempo livre antes do trabalho com mais dois amigos. “O entretenimento aqui hoje está 100%. Eu trabalho de noite, mas vou ficar uma parte do tempo aqui. Tem bebida, tem petiscos. Muito bom”, avaliou.

No estande de culinária, os aperitivos disponíveis para degustação também foram aprovados pelo público. A jovem Jéssica Amorim, 20, não escondeu que havia encontrado sua atividade favorita no local. “Comi brigadeiro com casca de banana e de laranja, e pão de mel. Estava maravilhoso. A melhor parte é a comida, com certeza”, ressaltou.

A programação do feriado dos comerciários contou com programação prevista até às 16h. Além dos atrativos de lazer, como piscina e shows, o público teve acesso a ações voltadas à sustentabilidade, biblioteca móvel, avaliação físico-funcional e oficinas de artesanato.