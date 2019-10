Diversos artistas vem a Salvador para curtir festa com Ivete e Anitta

Henri Castelli é um dos famosos que vem curtir a Micareta Salvador (divulgação)

O ator Henri Castelli desembarca amanhã em Salvador. Vem com um grande grupo, para curtir a Micareta Salvador, que acontece de sexta a domingo, no Wet´n Wild, com shows de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Anitta, Daniela Mercury, Babado Novo e Alinne Rosa.

Além de Castelli, o também ator Sidney Sampaio vai prestigiar o evento, assim como Maria Eugenia Suconic e Leticia Birk. A turma, por aqui, será ciceroneada pelo promoter e apresentador Caio Fischer.