Dividindo titulares e reservas, Vitória inicia preparação para enfrentar Vila Nova

Visando o confronto contra o Vila Nova, o elenco do Vitória se reapresentou no CT na manhã desta quarta (24) e realizou a primeira das quatro sessões de treinamento antes da última rodada da Série B nesta temporada.

A atividade comandada pelo técnico Wagner Lopes reuniu no campo os jogadores que ficaram no banco de reservas contra o CRB na segunda-feira e, após o aquecimento, os atletas fizeram um coletivo junto ao elenco sub-20 do Leão.

Com gols de Eron e Alisson, o jogo terminou 2 a 0 para o time dos reservas com camisa vermelha. Participaram da atividade: Ronaldo (Caíque); Van, João Victor, Marco Antônio e Renan Luís; Cedric, Soares e Bruno Oliveira; Hítalo, Eron e Alisson.

Time sub-20 se juntou aos reservas para completar coletivo na manhã desta quarta (24) (Foto: Pietro Capri/ECV)





Samuel, Manoel e Caíque Souza também integraram o coletivo.

Já os titulares, fizeram trabalho regenerativo na academia com o fisiologista do clube Rafael Daltro, e atividades mais leves para evitar desgaste antes da partida decisiva.

A programação do Vitória prevê mais um treino na manhã de quinta-feira (25), dessa vez já com o elenco totalmente integrado.

Para o jogo contra o Vila Nova, que acontece no domingo (28) no Barradão, às 16h, Wagner Lopes não poderá contar com o volante João Pedro, que foi expulso no confronto com o CRB. Cedric e Marco Antônio devem disputar a titularidade. Além de vencer sua partida, o Leão torce pelos tropeços de Remo e Londrina para permanecer na Série B.