Divulgação de mandatos na Câmara custou R$ 2,5 milhões

Os 39 deputados federais da Bahia e dois suplentes que passaram pela Câmara este ano consumiram, de janeiro a setembro, aproximadamente R$ 2,5 milhões com divulgação do mandato, aponta levantamento feito pela Satélite na base de dados sobre gastos com a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, mais conhecida como “cotão”. No topo, está Alice Portugal (PCdoB), com R$ 147 mil em despesas de divulgação. Na sequência, aparecem Charles Fernandes (PSD) e Félix Mendonça Júnior (PDT), respectivamente, com R$ 142 mil e R$ 141 mil. A quarta colocação pertence a Daniel Almeida (PCdoB), que apresentou gastos de R$ 121 mil, seguido de perto por Bacelar (Podemos), com R$ 119 mil.

Dividem a sexta colocação os deputados Ronaldo Carletto (PP) e Marcelo Nilo (PSB), com R$ 117 mil cada. Logo abaixo, vêm Mário Negromonte Júnior (PP) e Waldenor Pereira (PT). Ambos gastaram R$ 116 mil para divulgar o mandato. Completam o ranking Afonso Florence (PT), com R$ 112 mil, e José Rocha (PL), com R$ 107 mil.

Fora da curva

Ao todo, segundo o site de transparência da Câmara , cinco parlamentares baianos não registraram qualquer gasto com divulgação em 2019: Antonio Brito (PSD), Claudio Cajado (PP), Elmar Nascimento (DEM), Pastor Sargento Isidório (Avante) e Paulo Magalhães (PSD), que recentemente retornou à suplência após Sérgio Brito (PSD) deixar a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para reassumir o mandato. Outros dois deputados praticamente não usaram a cota para divulgação. São eles Cacá Leão (PP), com despesas informadas de R$ 990, e Igor Kannário (DEM), com R$ 2 mil. O restante gastou de R$ 10 mil a R$ 97 mil.

Análise combinatória

Políticos do estado com longa experiência no jogo do Congresso acham que Jair Bolsonaro caminha para virar um presidente sem bancada após a derrota no duelo contra o cacique do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), pelo controle da sigla. Para eles, ficar no PSL soará humilhação após os ataques que sofreu de aliados e sair o deixará mais isolado ainda. Em todo caso, estimam que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), terão protagonismo maior do que já possuem.

Segunda grita

Gerou outra polêmica o segundo lugar indicado para a construção do novo presídio de Ilhéus. Após o trade turístico da região rejeitar a unidade na rodovia que liga a cidade à Uruçuca, prevista para abrigar a Estrada do Chocolate, a grita agora é contra o interesse de erguer a prisão no trecho da BR-415 entre Ilhéus e Itabuna. A hipótese foi sinalizada na última sexta, pelo diretor do atual presídio, tenente-coronel Gustavo Rebouças, em reunião com o Conselho Municipal de Turismo.

Sem sintonia

O problema da nova opção, para empresários do setor, é que além de aposta do turismo rural, a estrada tem uma universidade (Uesc), escolas técnicas do Senar e Ifba, Ceplac, o Hospital da Costa do Cacau, grandes redes de atacado e os distritos de Salobrinho e Banco da Vitória.