Divulgadas imagens de suspeitos por assalto que terminou em morte em shopping

Imagens que mostram dois suspeitos de participar da morte da vendedora Carol Rocha durante um assalto na noite de sexta (20) a uma joalheria em um shopping em Fortaleza (CE) foram divulgadas neste sábado (21). Segundo a polícia, um homem entrou se passando por cliente enquanto outro dava apoio do lado de fora. Houve troca de tiros com segurança da loja e Carol foi baleada e morreu.

O crime aconteceu em uma unidade do Shopping Iguatemi. Um homem entra na loja como cliente, mas logo anuncia o assalto. Ele usava calça jeans, blusa clara e levava uma sacola. O outro suspeito, de calça e blusa preta, com o capacete na mão, ficou do lado de fora. Ambos usavam máscaras.

A Polícia Civil do Ceará pede que quem identificar algum dos dois suspeitos entre em contato para denunciar. Informações podem ser repassadas por meio dos telefones (85) 3257-4807, (85) 3101-1140 ou (85) 3101-0181.

(Foto: Divulgação)

Crime

Baleada, Carol morreu ainda dentro do shopping. Clientes e funcionários começaram a correr ao notar o crime. Imagens gravadas por testemunhas mostraram quando a equipe de salvamento tentava reanimar a vendedora.

Um funcionário que trabalha em um dos estabelecimentos do shopping revelou, ao G1, que viu “pessoas correndo, uma movimentação bem grande mesmo, os seguranças correndo". "Aí eu vi todo mundo fechando as portas de outras lojas”, contou.

"Foi tudo muito rápido, a gente estava na praça de alimentação, e todo mundo começou a correr. Foi aquele barulho de cadeira arrastando, gente caindo, gritando. Um funcionário do shopping indicou os corredores e trouxe a gente para a saída mais próxima", afirmou outro cliente que estava com a namorada e o irmão de seis anos.

A Tânia Joias, loja que foi alvo dos bandidos, lamentou a morte da funcionária. "Neste momento de profunda tristeza, prestamos nossa solidariedade à família e amigos", diz nota.

O Iguatemi Fortaleza também divulgou nota sobre o fato, lamentando a morte. "Houve disparos de arma de fogo que atingiram uma funcionária da loja, que foi atendida pela equipe de primeiros socorros do shopping, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu. Uma equipe do shopping prestou apoio psicológico aos familiares da vítima no local, também disponibilizando a assistência de paramédicos. O shopping lamenta o fato e está colaborando com as investigações, já tendo cedido todas as imagens do shopping às autoridades de segurança pública, que apuram as circunstâncias do ocorrido".