DJ Alok anuncia saída do Brasil com a família: 'Não tenho opção'

Alok anunciou nesta sexta-feira (17) que vai deixar o Brasil com a família. O DJ disse à revista Quem que está de mudança para Ibiza, na Espanha. "Vai ser um pouquinho complexo. Mas não tenho outra opção. Não consigo ficar três meses longe da minha família", admite.

O brasileiro vai ficar como DJ residente de uma boate na ilha espanhola. "Vou ficar três meses na residência do Hï Ibiza. Vou levar minha família comigo. Não estou nem olhando muito o destino, mas a jornada em si, que tem que ser prazerosa. Com meus filhos e minha esposa, com certeza, será muito melhor. Eles vão comigo, ficam um mês lá, depois voltamos para o Brasil para fazer alguns eventos, como o Rock in Rio, por exemplo. Vou viver na ponte aérea, mas vou estar baseado lá", disse.

Alok disse que tem uma rotina intensa de shows, mas que pretende atenuar a rotina acelerada. "Ainda estou em um pique grande. Não penso em reduzir a agenda agora. Quero, de alguma forma, ter a vida mais equilibrada, mas não parar. Não sei se eu consigo."