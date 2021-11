DJ é espancado e atingido por disparos em bar de São Cristóvão

O que era para ser mais uma madrugada de trabalho para o DJ Herbert Yitzhak de Almeida Brandão, 22 anos, não correu como planejado. Em vez de terminar o serviço e ir para casa, Hebert teve sua apresentação interrompida por um homem de capuz que entrou no Jota Bar + Petiscaria, onde ele estava tocando, o arrastou para fora, tirou suas roupas e começou a espancá-lo.

Após as agressões, o DJ ainda foi atingido no braço e no tórax por disparos efetuados pelo homem, o que fez Hebert ser encaminhado para o Hospital do Subúrbio em estado grave. Procurada, a Polícia Militar disse que não foi informada do caso. Já a Polícia Civil confirmou a ocorrência e disse que está apurando.

“O registro foi realizado na noite de ontem e a unidade deve iniciar a apuração da autoria e motivação do crime. O homem está internado na UTI do Hospital do Subúrbio”, informou a PC por meio de sua assessoria.

Ao portal g1, uma pessoa que afirmou ser amigo de Hebert e preferiu não se identificar, contou que o estabelecimento não prestou socorro ao DJ e que as portas do bar foram fechadas sem que ninguém fosse chamado. Só quando uma pessoa viu o rapaz machucado na rua é que o Samu foi acionado.

Pelas redes sociais, o dono do Jota Bar + Petiscaria se pronunciou sobre o caso. “Não estou aqui para fugir da situação, mas sim esclarecer que não houve omissão de socorro da minha pessoa e nem dos outros dois DJ’s que estavam presentes no evento. [..] Durante um ato de desespero, eu fugi de carro com 9 outras pessoas em pânico para delegacia de Itapuã, onde eu buscava preservar a nossa integridade física, mas ao mesmo tempo ligava para a ambulância [..]”, explicou.