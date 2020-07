Djamila Ribeiro faz boletim de ocorrência após filha receber ameaça

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro registrou um boletim de ocorrência após sua filha adolescente receber ameaças pela internet. Na mensagem, o autor diz: "Nós sabemos onde sua mãe mora! Não tem arrego!". Nas redes sociais, Djamila postou o print com a ameaça.

"Eu fiz boletim de ocorrência, pois é inadmissível que esse tipo de perseguição aconteça, agora direcionada a uma adolescente", escreveu a filósofa.

Ela fez a ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo. O caso vai ser investigado.

A filósofa disse ainda que sempre recebeu mensagens odiosas, mas que não ficava abalada. Ela decidiu fazer a ocorrência porque considerou inadmissível os ataques direcionados à adolescente. "Eu fiz boletim de ocorrência, pois é inadmissível que esse tipo de perseguição aconteça, agora direcionada a uma adolescente", desabafou.

Djamila atribuiu os ataques à "exploração econômica do racismo e da misoginia". No post do Instagram, ela citou uma pesquisa da Anistia Internacional que revela "que mulheres negras estão 84% mais propensas a receberem tweets problemáticos do que mulheres brancas".

"Segundo a tese de doutorado do PHD em Sociologia Luiz Valério Trindade, as mulheres pretas são as maiores vítimas de discurso de ódio nas redes sociais em geral e no Twitter, em particular. Ele explica que isso se dá pelo incômodo que a ascensão e protagonismo delas causa em uma sociedade racista e machista', completa.

