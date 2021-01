Django: vídeo com jumento de estimação de vereadora viraliza; assista

A vereadora Jacqueline Gouveira, de Juazeiro do Norte (CE), resolveu inovar na hora de adotar um pet. Já tendo gatos e cachorros, ela se tornou dona de Django Livre, um jumento fofo e carismático que viralizou nas redes sociais.

No Facebook e no Instagram a vereadora costuma publicar diversos vídeos do masctote. Mas um em especial foi parar em páginas de humor da internet e foi visto por milhões de usuários.

Nele Jaqueline, que é ativista dos direitos dos animais há 30 anos, aparece chamando o jumento com carinho, ao dizer: "Django, cadê o Django? Cadê o jumentinho mais amado do Brasil? Meu Deus, ele é muito lindo! E a mamãe ama tanto esse burrico dela! Mamãe, é o menino Django!", disse.

Juazeiro do Norte - CE: pic.twitter.com/czuXv5QiBn — Fortaleza Ordinária (@fortalordinaria) January 17, 2021

Em outro vídeo, compartilhado no Facebook, Jacqueline deseja um feliz 2021 para seus seguidores e apresenta o jumento como seu "filho mais novo". "Ele é um jumentinho muito amado, muito inteligente e simpático", conta a dona.

A vereadora é cuidadora voluntária no "Lar Brilho Animal", abrigo para não apenas cães e gatos, mas também para jumentos e cavalos. Ela pede no vídeo que as pessoas não maltratem os animais usados como meio de transporte muitas vezes.

"Por favor, não contratem carroças. Existem outros meios de transporte. Diga não à escravidão [animal]", aconselha Jacqueline, que logo em seguida fala da importância de se promover projetos do tipo "Cavalo de Lata", que propõem a substituição do uso de tração animal por carrocerias motorizadas.

Em 2013, um projeto experimental com esse objetivo foi implementado em Santa Cruz do Sul, na Região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, onde atua a ONG (Organização Não Governamental) Cavalo de Lata, destinada a facilitar o trabalho de carroceiros e a proteger os equinos.

"Esses animaizinhos precisam voltar para o campo, que é o lugar deles. Sabe por quê? Porque eles não são máquinas, motores e muito menos nossos escravos. Eles têm sentimentos e o Django é prova disso aqui, eles são muito gratos também", ressaltou a vereadora em entrevista ao Uol.