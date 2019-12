Do peru aos presentes: veja onde comprar itens de Natal nesta terça (24)

Final de ano é sempre uma correria. Não bastasse o mês ser mais curto em virtude das comemorações natalinas e do ano novo, ainda é necessário cumprir os inúmeros compromissos sociais e familiares, as compras de presentes, roupas para as festas, uma loucura sem fim e tudo muito, muito cheio. Se você é uma dessas pessoas que deixou as compras e a ceia para a última hora, o Correio* separou algumas opções para ajudar nos festejos natalinos.

Se em meio a tantas obrigações, a ceia ficou em segundo plano, vale salientar que restaurantes como o Pasta em Casa tem opções de massas e molhos congelados para quem quer fazer bonito, mesmo sem ter tido tempo ou mesmo oportunidade de preparar algo mais elaborado.

De acordo com a sócia-proprietária Valeska Calazans, nessa terça-feira, 24, o restaurante estará aberto para o almoço e os interessados em comprar massas, antepastos, pães, molhos e sobremesas podem fazer isso até às 16 horas. “Não temos mais o cardápio especial de Natal, mas temos outras opções do menu tradicional que também podem ser boas opções de ceias”, completa.

Entre as opções sugeridas pelo chef Celso Vieira estão o Ravioli de muzzarela de búfula e espinafre, o rondelle de presunto e queijo e o fagottini de presunto de parma com figos turcos. “Todos esses pratos podem ser cozidos numa base de molho sugo diretamente no forno”, ensina, lembrando que cada embalagem vendida na lojinha do Pasta em Casa tem, em média, 250g, que equivale a uma porção individual.

Valeska ressalta, no entanto, que se o prato for acompanhado de entradas, duas embalagens terminam servindo três pessoas. “Também vendemos sobremesas, como o cheese cake, inteiras”, sugere. Ela salienta que o restaurante fecha no feriado do Natal e reabre normalmente no dia 26.

Se o seu caso não for a ceia e sim presentes de última hora, fique atento, pois os shoppings e centros comerciais terão horário diferenciado na véspera de Natal e fecham no dia 25. Vale salientar que apenas as praças de alimentação e os setores de entretenimento funcionarão no feriado. (veja a lista abaixo).

Retornando para a capital baiana para ver a família, Eunice da Costa aproveitou para fazer as compras de uma vez só (Foto: Betto Jr)

Depois de sair de Aracaju e chegar em Salvador para passar as festividades com a família, a autônoma Eunice de Souza Costa,54, disse que não teve outra alternativa além de deixar os presentes para a última hora. No Salvador Shopping, ela e as filhas buscavam as melhores opções. “Não tive muita escolha e precisei deixar as compras para esse momento. Felizmente, está mais tranquilo do que imaginei”, comemorou.

O servidor público Álvaro Freitas,55, também não teve muitas opções, especialmente para arrematar os presentes pendentes. “Com uma família grande e muitos presentes para comprar, o jeito foi fazer tudo por partes e, realmente, deixar algumas questões para resolver nas vésperas”, ponderou, ressaltando que as compras estão sendo feitas desde o início do mês, com muita pesquisa e em diversos lugares. “Não há muito o que lamentar porque esse período é, realmente, muito tumultuado e o tempo fica curto para resolver tantas coisas”, complementa.

A família de Álvaro Freitas não conseguiu fugir das compras de última hora, mas aproveitaram para arrematar os presentes restantes (Foto: Betto Jr)



Confira os horários da véspera do feriado:

Shopping Barra

24/12 - Lojas e praça de alimentação, das 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

25/12 - Lojas não irão funcionar; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma terão o funcionamento facultativo.

Shopping da Bahia

23 a 24/12 - das 09h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12

25/12 - Lojas fechadas/ Lazer e alimentação - 12h às 21h

Center Lapa

24/12 – Terça, véspera do Natal

Lojas e quiosques: abrem das 08h às 17h.

Praça de Alimentação: das 08h às 17h.

Cinema: Horário normal de acordo com as sessões do dia

25/12 – Natal – Fechado

Salvador Shopping

24/12 – Terça-feira – 9h às 18h

25/12 – Quarta-feira – 12h às 21h

Lazer – 12h às 21h

Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet – abertura opcional das 12h às 21h

Bompreço, demais lojas e quiosques – fechados

Salvador Norte Shopping

24/12 – Terça-feira – 9h às 18h;

25/12 – Quarta-feira – 12h às 21h:

Lazer – 12h às 21h;

Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet – abertura opcional das 12h às 21h;

Bompreço, demais lojas e quiosques – fechados;

Outlet Premium

24 de dezembro: das 9h às 16h

25 de dezembro: fechado

Shopping Cajazeiras

No dia 24, as lojas abrem das 9h às 16h e Praça de Alimentação, das 10h às 16h. Nos dias 25 de dezembro, o empreendimento estará fechado.

Shopping Piedade

Na véspera do Natal, no dia 24 dezembro, funcionará das 9h às 18h e no dia 25 de dezembro (Natal) estará fechado

Shopping Itaigara

Na quarta-feira, dia 24, véspera do Natal, o horário de funcionamento será das 9h às 17h. No dia 25, o shopping estará fechado

Mercado do Rio Vermelho - Ceasinha

No dia 24 de dezembro : Boxes: aberto das 7 às 15h / Praça de Alimentação: aberto das 7h às 15h

No dia 25 de dezembro: fechado

Perini

Pituba, Vasco da Gama, Graça e Barra

24/12 - das 6h às 20h

25/12 - Fechadas

30/12 – das 7hàs 23h

31/12 – das 7h às 18h

01/12 - Fechada