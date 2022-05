Do PSD, prefeito de Caturama anuncia apoio à pré-candidatura de ACM Neto

Filiado ao PSD, o prefeito de Caturama, Paulo Mendonça, anunciou nesta sexta-feira (20) seu apoio à pré-candidatura de ACM Neto ao Governo do Estado. O ex-prefeito de Salvador visitou o município e foi recepcionado pelo prefeito, que ressaltou sua confiança em Neto e revelou que, em 2017, procurou o governo para pedir recursos para ampliar o hospital da cidade e ouviu que teria que fechar a unidade.

“Em 2017, fui pedir uma ampliação do hospital. Simplesmente (o governo) falou que eu tinha que fechar o hospital, que Caturama não comportava ter um hospital. Imagine eu médico fechar um hospital. Isso não existe. E veio logo a pandemia tempos depois. Graças a Deus a gente hoje consegue hoje manter o hospital com tudo para o nosso povo”, disse o prefeito.

Paulo Mendonça ressaltou que Caturama “vai estar com Neto”. “Se tiver um município da Bahia que vai estar com você é Caturama, pela sua garra, pelos seus serviços prestados, três vezes deputado federal, prefeito de Salvador durante oito anos, oito anos melhor prefeito do Brasil. Eu até sonhava (ser melhor prefeito do Brasil), mas enquanto você estava perfeito eu não conseguia”, frisou.

Neto agradeceu o apoio e salientou que, se for eleito governador, Caturama e Paulo Mendonça terão nele um grande parceiro. “Espero poder retribuir o apoio que você está nos dando hoje, trabalhando durante quatro anos como governador para ajudar Caturama, resgatando tudo aquilo que não foi feito nos últimos anos pelo Governo do Estado. Você não terá apenas um governador, terá sobretudo um parceiro e um amigo. Tenho certeza que logo a partir de janeiro nós, em dois anos, vamos fazer por Caturama muito mais do que eles fizeram em 16 anos”, afirmou.

Neto ainda disse que o apoio de Paulo Mendonça tem um caráter especial. “O apoio de Dr. Paulo não é mais um apoio, não é igual aos outros, não é um apoio que vai apenas somar numericamente. É um apoio diferenciado de um prefeito que tem uma liderança enorme nesta região, que é respeitado em toda a Bahia. E é respeitado pelo trabalho, pelo que vem realizando na sua cidade, porque é merecedor do carinho e da confiança do seu povo”, disse.